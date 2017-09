„In manchen Straßen sind höhere Mieten nicht realistisch“ Der ehrenamtliche Vorsitzende des Eigentümervereins Haus & Grund Görlitz, Arnold Fetzer, unterstützt die Kommwohnen- Pläne für Sozialwohnungen.

Rechtsanwalt Arnold Fetzer ist Chef des Eigentümervereins Haus & Grund. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Herr Fetzer, in Löbau werden jetzt Wohnungen, die über die Flüchtlingsrichtlinie saniert worden sind, für vier Euro pro Quadratmeter an ganz normale Interessenten vermietet. Kommwohnen in Görlitz wird die gleichen Preise ansetzen, wenn die drei Häuser in der Brautwiesen- und Löbauer Straße fertig sind. Sind solche Preise akzeptabel?

Wenn Kommwohnen die Häuser über den sozialen Wohnungsbau saniert, dann müssen sie hinterher auch zu den Konditionen des sozialen Wohnungsbaus vermietet werden. Das ist ganz klar festgeschrieben.

Macht das nicht den Markt kaputt?

Da habe ich keine Sorge. Görlitz ist bei den Preisen ein spannendes Pflaster. Es gibt von Straße zu Straße große Schwankungen. In manchen Lagen kann man sieben Euro pro Quadratmeter nehmen, anderswo sind solche Preise einfach nicht erzielbar, da ist es schwierig, mehr als vier Euro pro Quadratmeter zu verlangen. Ich finde vier Euro für die Brautwiesen- und Löbauer Straße nicht überzogen viel und auch nicht zu wenig. Vier Euro sind genau richtig.

Sie wollen sagen, dass man die Menschen über einen niedrigen Preis überhaupt in solche Straßen bekommt?

So ist es. Die Brautwiesenstraße ist kein Zuckerstückchen, genau wie manch andere, zum Beispiel Teile der Bismarck- oder der James-von-Moltke-Straße. Die Leute müssen bereit sein, in diese Straßen zu ziehen. Über den Preis kann das gelingen. Und im Übrigen: Wenn die Stadt insgesamt attraktiver werden will, dann muss sie sich solcher Häuser annehmen wie der drei, die Kommwohnen jetzt saniert.

Es gibt aber auch private Vermieter, die in der Löbauer Straße investieren und dann fünf bis sechs Euro nehmen. Ein aktuelles Beispiel ist die Löbauer Straße 24, die dieses Jahr saniert wurde.

Das ist ja auch eine Frage des Sanierungsgrades. Wenn in der Löbauer Straße 24 sehr hochwertige Wohnungen entstehen und Mieter diese Wohnungen super finden, dann ist das doch kein Problem. Mit einem höheren Sanierungsgrad lassen sich die Kommwohnen-Häuser sicher toppen.

Was ist, wenn die Mieter aus einem in den 1990er Jahren sanierten Nachbarhaus zu Kommwohnen abwandern, weil sie dort zum gleichen Preis auf dem Standard von 2017 leben können?

Kommwohnen saniert ganze drei Häuser. Die 30 Wohnungen werden sich auf die Konkurrenz nicht allzu stark auswirken.

