In Ludwigsdorf schlägts alle Neune Der Heimatverein hat endlich alle Kürbis-Termine für das Jahr zusammen. Sie richten sich 2017 sogar nach dem Bundestag.

Kürbisaktionen haben sich in Ludwigsdorf bereits zu einem Besuchermagneten entwickelt. Das Wiegen gerät dabei stets zu einem kleinen Volksfest. © Pawel Sosnowski

Diesmal hat es lange gedauert, doch nun stehen sie fest – alle Termine für die Kürbisveranstaltungen für 2017. Was für Außenstehende vielleicht ungewöhnlich klingen mag, ist für den veranstaltenden Heimatverein Ludwigsdorf/Ober-Neundorf sehr wichtig: Jahr für Jahr steigt überregional die Nachfrage dafür, wollen Kürbisfreunde in mittlerweile fast allen Bundesländern die Meisterschaften im Blick haben.

Wie immer richtet sich der erste Termin an all jene, die vielleicht etwas Scheu bei der Anzucht von Kürbispflanzen haben. Ihnen bietet der Verein die Möglichkeit, Pflanzen, Samen und mehr zu bekommen. Der Pflanzenbasar wurde auf den 30. April, 14.30 bis 17.30 Uhr, gelegt. „Dieser Basar gilt für uns als Grundstein der Gartensaison“, betont Vereinsmitglied Mario Conrad. Wer dabei selbst etwas anbieten möchten, sollte sich bis 19. April melden.

Die bereits neunte offene sächsische Meisterschaft im Kürbiswiegen findet in diesem Jahr wegen der Bundestagswahl nicht nicht wie gewohnt am letzten Sonntag im September statt, sondern bereits eine Woche früher. Für das Spektakel sollte man sich also den 17. September im Kalender ankreuzen. „Wir hoffen trotz Terminverschiebung auf zahlreiche große, kleine, lange und ungewöhnliche Kürbisse und Gemüsesorten für Waage und Maßband“, sagt Mario Conrad. Und er bittet schon jetzt darum, dass alle Ludwigsdorfer und Ober-Neundorfer auch 2017 wieder ihre Grundstücke mit originellen Kürbisdekofiguren versehen und damit zahlreiche Zuschauer ins Dorf locken.

Zum 9. Kürbisschlachten eingeladen wird für den 15. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr. Dort werden auch die besten Dekorationen ausgezeichnet. Zudem bekommen alle Besucher wieder die Möglichkeit, sich gegen eine Spende Kürbisstücke mit nach Hause zu nehmen und Rezepte auszuprobieren. „Wer uns neue Rezepte für ein geplantes Ludwigsdorfer/Ober-Neundorfer Kürbiskochbuch zur Verfügung stellen möchte, kann das ab sofort gern tun“, heißt es beim Heimatverein, dessen Veranstaltungen alle im Vereinsheim „Alter Konsum“ auf der Schulgasse 1 stattfinden.

Kontakt: Heimatverein Ludwigsdorf/Ober-Neundorf, Schulgasse 1, 02829 Görlitz-Ludwigsdorf, dorfblaettel(at)statt-stadt.de oder über info(at)statt-stadt.de

