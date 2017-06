In Lommatzsch bleibt die Zeit stehen Die 1896 eingebaute Turmuhr wird jetzt grundhaft überholt und mit einem elektromechanischen Aufzug versehen.

Der Lommatzscher Kirchner Holger Fischer muss bald nicht mehr jeden Morgen die 84 Stufen zur Uhr hinaufsteigen, um diese mit der Handkurbel aufzuziehen.

Bis zur Inbetriebnahme zeigt die Kirchturmuhr in Lommatzsch immer 12 Uhr an.

In Lommatzsch an der Kirchturmuhr ist es derzeit immer 12 Uhr. Grund ist, dass das gesamte Uhrwerk von der Firma Uhrentechnik Andreas Vogler aus Dresden ausgebaut und in die Werkstatt gebracht wurde. Dort wird die 1896 eingebaute Turmuhr jetzt grundhaft überholt und mit einem elektromechanischen Aufzug versehen werden. Der Lommatzscher Kirchner Holger Fischer muss dann nicht mehr jeden Morgen die 84 Stufen zur Uhr hinaufsteigen, um diese mit der Handkurbel aufzuziehen. Voraussichtlich Ende Juni soll die Uhr wieder in Betrieb gehen.

