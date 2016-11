In Löbau-Ost fallen weitere Blöcke

Auch die Plattenbauten der Lortzingstraße 48-54 sollen abgerissen werden. © Rafael Sampedro/www.foto-sampedro.de

Löbau. In Löbau-Ost werden in den nächsten Jahren weitere Neubaublöcke abgerissen. Das haben Wobau-Chefin Andrea Heinke und Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) am Mittwochabend auf einer Einwohnerversammlung bekannt gegeben. Demnach wird 2017 der Block Händelstraße 1-11 abgerissen, so wie das bereits angekündigt war. Darin wohnen laut Wobau inzwischen nur noch wenige Mieter.

Im Jahr 2018 sollen dann die Gebäude Mozartstraße 19-23 und Lortzingstraße 48-54 abgerissen werden. Die betroffenen Mieter erhalten zu Jahresbeginn 2017 ihre Kündigungen und müssen bis spätestens 31. Oktober 2017 aus diesen Häusern ausziehen. Wobau-Chefin Heinke sagte Hilfe beim Umziehen zu und will den Mietern andere Wobau-Wohungen anbieten. (SZ)

Mehr über die Umbaupläne lesen Sie am Donnerstagabend bei sz-online.de/loebau.

zur Startseite