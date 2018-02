In Lauterbacher Suppentöpfe geschaut

Zubereitung: Die Topinamburknollen, Möhren und Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und garen. Danach wird alles püriert und mit den Gewürzen abgeschmeckt. Das Gericht ist ohne viel Aufwand nachzukochen. Man braucht etwa 20 Minuten Garzeit.

Zubereitung: Gehackte Zwiebel und Knobi in Olivenöl anbraten. Frische gewürfelte Tomaten, Dosentomaten und Tomatenmark sowie Gewürze dazu geben. Rotwein und Brühe angießen und 40 Minuten köcheln lassen. Alles pürieren und mit Parmesankäse abschmecken.

Käse-Lauch-Suppe

Zutaten für 4 Personen: 750 g Hackfleisch, 200 g frische braune Champignons, eine Zwiebel, 1 Stange Porree, 200 g Schmelzkäse Sahne, 200 g Schmelzkäse Kräuter, 1 l Brühe.

Zubereitung: Das Hackfleisch anbraten und würzen mit Salz und Pfeffer. Die Zwiebel klein und die Porreestange in Ringe schneiden, in Butter dünsten, Champignons schneiden und anbraten. Danach alles in einen Topf geben, die Brühe hinzugeben und aufkochen. Die Hitze verringern und den Käse unterrühren. Die Suppe abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Worcestersoße und Chilifäden.

Köchin: Christin Kretzschmar