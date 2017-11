In Kottmarsdorf lebt das Mittelalter auf Bei Gaukelfuhr in der Gaststätte Müllerstübchen steht am Freitagabend das Leben und die Musik eines lange vergangenen Zeitalters auf dem Programm. Wer Veranstaltungen für das Hier und Heute sucht, kann sich auf www.sz-veranstaltungskalender.com umsehen.

Kottmarsdorf. Ein wenig Flucht vor dem Alltag will die Gaststätte Müllerstübchen in Kottmarsdorf am Freitagabend ermöglichen. Und bietet daher, ab 19 Uhr, den Besuchern die Chance, sich von Gaukelfuhr ins Mittelalter entführen zu lassen. Die vier Spielleute aus Eibau und Bautzen werden während des Essens die Musik und den Gesang des lange vergangenen, aber bei vielen Menschen immer noch populären Zeitalters aufleben lassen. Der Einlass in das Gasthaus in der Obercunnersdorfer Straße 4 erfolgt bereits 18 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro. Eine Reservierung unter der Telefonnummer 035875 671289 ist notwendig. (szo)

