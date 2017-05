In Kodersdorf und Görlitz klicken die Handschellen Die Bundespolizei nimmt gleich zwei Männer fest, die per Haftbefehl gesucht werden. Aber nur einer muss ins Gefängnis.

Bei Kontrollen wurde die Polizei fündig. © dpa

Am Mittwoch hat die Bundespolizei gleich zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Im ersten Fall wurde am Nachmittag ein 39-jähriger Ukrainer an der Aral-Tankstelle in Kodersdorf im Rahmen einer normalen Kontrolle aufgegriffen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg vor. Der Haftbefehl war erst vor knapp zwei Monaten ausgestellt worden, weil der Verurteilte eine vom Amtsgericht Regensburg angeordnete Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Er war ohne Führerschein gefahren. Seiner Zahlungspflicht kam der Mann nun in Gegenwart der Bundespolizei nach. Er zahlte insgesamt 215 Euro einschließlich Kosten des Verfahrens und ersparte sich damit den vorübergehenden Einzug in eine Justizvollzugsanstalt.

Für einen 31-jährigen Görlitzer bot sich diese Möglichkeit nicht. Der Deutsche war vom Amtsgericht der Neißestadt zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe verurteilt worden. Nach seiner Festnahme auf dem Görlitzer Marienplatz am Mittwochabend brachte ihn eine gemeinsame Streife des Polizeireviers Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf direkt zur Justizvollzugsanstalt am Postplatz. Dort wird er nun die nächsten 218 Tage verbringen. (szo)

