In Kitas wird es sportlich Der Kreissportbund ist mit Sportangeboten auf Sommertour.

© Norbert Millauer

Der Kreissportbund ist mit seinen Sport-Tobe-Tagen in den Sommerferien im Landkreis unterwegs. Wie schon in den Jahren zuvor seien die 15 Termine, die zur Auswahl standen, schnell vergriffen gewesen, teilt der Verband mit. In der Freitaler Region finden sie am 12. Juli im Kinderland Bannewitz, am 13. Juli in der Kita Regenborgen in Freital, am 27. Juli in der Kita Wurgwitz und am 2. August in der Kita Samenkorn in Freital statt. Die Einrichtungen zahlen 179 Euro dafür.

Das Sportjugendteam des Kreissportbundes packt für jeden Tag ein ganzes Paket von Sportgeräten ein. Das sind unter anderem Roller, Trampolin, Drehteller, Kreisel, kleine Basketballkörbe und eine Hüpfburg. Neben vielen kindgerechten Tänzen steht auch eine Schulung der Fein- und Grobmotorik auf dem Programm. Es gibt Schwungtuchspiele und eine Balancierstraße. Begleitet wird das Team vom Maskottchen des Kreissportbundes, dem Dinosaurier Bruno. Die diesjährige Sommertour hat am 27. Juni in der Kita Naseweis Pirna begonnen und endet am 03. August in der Kita „Knirpsenland“ in Neustadt. (SZ/win)

zur Startseite