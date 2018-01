In Kita eingebrochen Unbekannte Täter brachen in eine Bannewitzer Kita ein und stahlen Bargeld.

Bannewitz. Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch in eine Kita in Bannewitz ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster der Kita am Rosenweg in Boderitz auf. In den Räumlichkeiten brachen sie mehrere Schränke auf und durchsuchten diese. Letztlich stahlen die Diebe etwa 30 Euro Bargeld. Mit rund 2 000 Euro fällt der verursachte Sachschaden deutlich höher aus, teilt die Polizei mit. (szo)

