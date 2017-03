Aus dem Gerichtssaal In Kanada Marihuana gekauft Ein 19-jähriger Waldheimer stand wegen der unerlaubten Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht.

An einem Tag vor dem 16. Juli 2016 soll der Angeklagte über das Internet bei einem Unbekannten in Kanada 120 Gramm Marihuana bestellt haben. Die Droge hatte einen Wirkstoffgehalt von 10,18 Gramm Tetrahydrocannabinol. Wegen der Tat stand der 19-Jährige jetzt vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln. Vorgeworfen wurden ihm die unerlaubte Einfuhr und der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Herausgekommen war der Vorfall, weil der Zoll auf dem Flughafen in Frankfurt am Main das Paket entdeckte. Bei einer später erfolgten Durchsuchung des Zimmers des Angeklagten fanden die Beamten unter anderem eine Feinwaage, Klipptütchen, ein Rauchgerät und weitere Dinge für den Handel und den Konsum von Drogen. Außerdem beschlagnahmten sie mehrere Handys und einen Laptop.

Gleich zu Beginn der Verhandlung legte der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab. „Es ist richtig, wie es in der Anklageschrift steht“, sagte er. Schon zwei Jahre vor der Tat soll er begonnen haben, Marihuana zu konsumieren. Zwei- bis dreimal im Monat, gibt er an. Das geschah am Wochenende und meist mit Freunden. Im Internet sah er auf einem Video, wie man im Darknet, einer Art Paralleluniversum des Internets, auf das man nicht ohne weiteres zugreifen kann, Drogen bestellt. Bevor es zu der Order in Kanada kam, bestellte er über das Internet einmal 20 Gramm Marihuana in Tschechien und einmal die gleiche Menge in Deutschland. 150 Euro will er pro Bestellung gezahlt haben. Das Rauschgift konsumierte er selbst oder gab Freunden davon ab. Auch die Feinwaage und die anderen Drogenutensilien hatte er sich über das Internet beschafft. „Alles Geld, was ich geschenkt bekommen habe, mein ganzes Gespartes habe ich dafür ausgegeben“, gestand er. Erst nachdem der Zoll sein Zimmer durchsuchte, erfuhren seine Eltern, bei denen er heute noch wohnt, dass ihr Sohn drogensüchtig ist. Sie waren geschockt. Er bekam Hausarrest, ein striktes Ausgehverbot am Wochenende und Internetverbot. Außerdem musste er die Suchtberatung in Chemnitz aufsuchen. Seit der Entdeckung nimmt er keine Drogen mehr. Die Menge Marihuana, die er in Kanada bestellt hatte, wollte er verkaufen.

„Ich bin dem Zoll dankbar, dass er das Paket herausgefischt hat“, sagte er in seinem letzten Wort. „Ich wäre sonst weiter in den Teufelskreis hineingeraten.“ Seit er keine Drogen mehr konsumiert, haben sich die schulischen Leistungen des 19-Jährigen verbessert. Er will jetzt das Abitur ablegen und später studieren.

Obwohl der Angeklagte zwei Einträge im Bundeszentralregister hat, die allerdings nicht einschlägig sind, verwarnt das Schöffengericht den Angeklagten nur. Als Auflage muss er binnen eines halben Jahres dem Gericht zehn Termine bei der Suchtberatung nachweisen und bis zum 31. Oktober 2017 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Sollte er den Weisungen der Richterin nicht nachkommen, droht ihm ein Ungehorsamsarrest in Regis-Breitingen. Die Arbeitsstunden muss er dann trotzdem leisten und auch die Termine bei der Suchtberatung absolvieren.

