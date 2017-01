In Indien den Fuß in der Tür Frank Bienewald zieht es seit fünf Jahren immer wieder ins Himalaya-Gebiet. Seine Fotos blicken tief ins dortige Leben.

Ein seltenes Foto des Fotografen: Frank Bienewald im Solo Khumbu in Nepal, im Hintergrund der Mount Everest, der Lhotse und Ama Dablam. © privat

Wenn er von seinen Reisen wiederkommt, ist sein Gepäck nicht schwerer als zuvor. Was er mitbringt, sind Fotos. Von seinem jüngsten zweimonatigen Aufenthalt in Nepal waren es über 9000. Jetzt ist Frank Bienewald mal wieder zu Hause in Heidenau. Seit fünf Jahren ist er immer wieder unterwegs, meist in Indien. Dort hat er nach inzwischen fünf Jahren ein bisschen einen Fuß in der Tür, sagt er. „Ich kenne mich ein wenig aus und finde, da sich Indien ständig verändert, auch immer wieder Neues. Oder auch Altes. Es wird nicht langweilig.“

Nachdem er seit einiger Zeit Vorträge hält, sind nun auch zwei Bücher von ihm erschienen – „Indien – Begegnungen im Himalaya“ und „Indien – der heilige Fluss Ganges“. Das Besondere an den Büchern aus dem Verlag Photographie: Es wird erklärt, wie die Fotos technisch entstanden. Damit haben die Bücher für Fotografen einen Zusatzwert, der den für diejenigen, die sich einfach von den Fotos mitreißen lassen, nicht schmälert. Menschen, Marktszenen, Rituale, Übersichten – die Bücher haben von allem etwas.

Vor allem an den Gesichtern bleibt der Blick des Betrachters immer wieder heften. Bienewald hat durch seine vielen Reisen Einblicke und Zugänge erhalten, die ihm ungewöhnliche Fotos ermöglichen. Von den hinduistischen Zeremonien zum Beispiel und von Kumbh-Mela-Fest, das nur alle drei Jahre gefeiert wird.

Deutschland und Indien, die Unterschiede könnten nicht größer sein. Wenn Frank Bienewald hier ist, sieht er Deutschland „bei allen negativen Aspekten unseres Daseins im globalen Vergleich schon immer noch als eine Art Schlaraffenland“. Und wenn er in Indien bzw. auf Reisen ist, fehlen ihm seine kleine Tochter Moti, Familie, Freunde. Das Reisen und Fotografieren hatte im Urlaub begonnen, inzwischen lebt Frank Bienewald ausschließlich von der Fotografie. „Ich suche mir immer wieder neue Themen, und davon gibt es glücklicherweise reichlich.“ Frank Bienewald ist ein bodenständiger Heidenauer, der Rad fährt. Er ist als Fotograf und Mensch bescheiden, schaut und hört gern zu, nimmt sich zurück. Nur wenn er ein Foto macht, dann weiß er genau, was er will.

Der nächste Flug ist gebucht

Bienewald genießt die Zeit zu Hause. Die nächste Reise ist bereits geplant. Anfang Februar fliegt er ins indische Kolkata. Von da will er zur Ganges-Mündung im Golf von Bengalen und dann weiter zu den Teeanbaugebieten in Indiens Norden und in Nepal. Viele Träume hat er sich schon erfüllt. Einer bleibt noch: nach Tibet zum Kailash. „Allerdings ohne chinesische Gängelei“, sagt Bienewald.

Ein anderes Land, das ihn sehr beeindruckt, ist Kambodscha. Wegen seiner interessanten Kultur, aber auch wegen der unglaublich fröhlichen Menschen. „Mir ist, ehrlich gesagt, immer noch nicht richtig klar, wie man nach der Zeit des Pol-Pot- und Rote-Khmer-Horrors wieder solch eine Lebensfreude generieren kann. Dort würde ich mich gern noch mal etwas umschauen.“ Ansonsten will Frank Bienewald nicht möglichst viele Länder bereisen. Tiefer in Indien einzutauchen, das sei ein Abenteuer für ein ganzes Leben. Wenn ein Leben denn dafür reicht.

Bücher erhältlich bei Buchhandlung Gladrow in Pirna oder über E-Mail kontakt@frank-bienewald.de

