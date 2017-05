In Haus eingebrochen Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Großweitzschen ein.

© Symbolbild: dpa

Einbrecher drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Großweitzschen ein. Vermutlich in der Zeit von Mittwochfrüh bis Freitagabend brachen unbekannte Täter in das Haus auf der Straße Strocken ein. Nachdem sie über ein Fenster ins Haus gelangt waren, durchsuchten die Einbrecher beide Etagen. Laut Polizeiangaben entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden von 1 000 Euro. Was gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in Freiberg trieben Diebe ihr Unwesen. In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag drangen die Einbrecher in ein Geschäft auf der Olbernhauer Straße in Freiberg ein. Sie nutzten die Gelegenheit und stiegen in das ansonsten leer stehende Haus über ein rückwärtiges Kellerfenster ein. Die Täter brachen gewaltsam die Tür des Geschäftes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie diverse Garderobe, Rucksäcke, Schmuck sowie Pfefferspray und zwei Armbrüste. Wie die Polizei weiter mitteilt, beläuft sich der Sachschaden auf 1 000 Euro, der Diebstahlschaden liegt bei 2 000 Euro. Auch hier ermittelt die Polizei. (szo)

