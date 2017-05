In Hartau entstehen neue Eigenheime

Zittau. Im Zittauer Ortsteil Hartau sollen mehrere Eigenheime neu gebaut werden. Die Grundstücke auf der großen Wiese neben der Schkola sollen dazu durch eine Straße mit Wendehammer erschlossen werden. Darüber informierte Matthias Matthey, Leiter des Referats Stadtplanung, die Mitglieder des Technischen Vergabeausschusses des Stadtrates in einer Sitzung am Donnerstagabend. Weil es zu dem Gelände einen veralteten Bebauungsplan gibt, will die Stadt ein Planänderungsverfahren einleiten. Nach Beratungen im Ortschaftsrat soll ein Billigungsbeschluss gefasst werden, damit die Planungen in den Sommermonaten öffentlich ausgelegt werden können. Der Abwägungsbeschluss könnte dann im Herbst gefasst werden. Bisher scheiterten die Baupläne an der fehlenden Zufahrt von der Dorfstraße aus. Die Zittauer Baufirma Osteg will die Straße nun auf eigene Kosten bauen und die Eigenheimgrundstücke entlang der Zufahrtsstraße dann vermarkten, erklärte Matthey. „Die Bauherren stehen schon in den Startlöchern“, begründete der Referatsleiter die an den Tag gelegte Eile. (mh)

