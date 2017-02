In Graupa bleibt es blumig Das Blumengeschäft am Tschaikowskiplatz wird am Montag wiedereröffnet.

Graupa behält seinen Blumenladen: Sandra Bretschneider wird nach kurzer Renovierung und Umgestaltung am 6. Februar das Geschäft am Tschaikowskiplatz wiedereröffnen. Die Graupaerin hatte sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, sich selbstständig zu machen und den Blumenladen zu übernehmen. Das Geschäft mit der floralen Ware gibt es schon seit über 40 Jahren in Graupa. Früher einmal Centraflor-Filiale, übernahm nach der Wende die „Blumen-Helga“ den Laden. Im Januar 2017 ging die bisherige Betreiberin Helga Herrmann in den wohlverdienten Ruhestand und gab ihr Blumengeschäft auf. (SZ)

