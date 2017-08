In Graben gekippt

Bei Auffahrunfall verletzt Ottendorf-Okrilla. Eine Audi-Fahrerin ist am Donnerstagmorgen an der Autobahnabfahrt Ottendorf-Okrilla auf einen Škoda aufgefahren. Vermutlich ist die Richtung Dresden fahrende 35-Jährige nicht aufmerksam genug gewesen. Bei dem Zusammenstoß ist die 21-jährige Škoda-Fahrerin leicht verletzt worden, und es entstand Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Tätliche Auseinandersetzungen Bautzen. Zweimal hat die Polizei am Donnerstag in Bautzen tätliche Auseinandersetzungen schlichten müssen. Kurz nach 17 Uhr sind in der Tschirnerstraße ein 31-jähriger Deutscher und ein 23-jähriger Syrer aneinandergeraten. Beide haben sich gegenseitig geschlagen und dabei leicht verletzt. Kurz vor Mitternacht ist dann auf dem Kornmarkt ein offenbar alkoholisierter 38-Jähriger mit einer 26 Jahre alten Bekannten – beides Deutsche – in Streit geraten. Daraufhin eskalierte die Situation, wobei der Mann die junge Frau zu Boden gestoßen haben soll. Diese verletzte sich dabei leicht. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Fahrzeugteile abmontiert Göda. Fahrzeugteile im Wert von 20.000 Euro haben Diebe in der Nacht zu Freitag von einem Truck abmontiert. Der Volvo stand auf einem Firmengelände in Dreistern. Die Täter entwendeten unter anderem eine Fahrzeugfront, Scheinwerfer, Spiegel, eine Stoßstange und Türen. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

VW Tiguan gestohlen Bischofswerda. In der Nacht zu Freitag haben Autodiebe in Bischofswerda zugeschlagen. Die Täter entwendeten einen an der Wagnergasse abgestellten silbernen VW Tiguan mit dem amtlichen SOK-B 1212 im Wert von 20.000 Euro. Nach dem Auto wird international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrrad aus Keller gestohlen Bautzen. Drei Kellerboxen in einem Haus in der Hegelstraße sind in der Nacht zu Donnerstag aufgebrochen worden. Aus einer Box stahlen die Täter ein hochwertiges Mountainbike der Marke Giant im Wert von 2.000 Euro. Der angerichtete Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Nach dem Rad wird jetzt gefahndet, die Kripo hat den Fall auf dem Tisch.

Mopedfahrer verletzt Kubschütz. Ein Mopedfahrer hat sich bei einem Unfall in Soculahora verletzt. Er war Richtung Mehltheuer unterwegs. Beim Abbiegen am Abzweig Rabitz kam der 17-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Damit nicht genug, rutschte er unter einen Pkw im Gegenverkehr. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen, dem 75-jährigen Autofahrer ist nichts passiert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Reifen zerstochen Schirgiswalde. Zum wiederholten Mal ist eine Frau aus Schirgiswalde Opfer von Reifenstechern geworden. Der Anwohnerin des Lärchenbergs sind am Sonntag zwei Reifen an ihrem VW zerstochen worden. Bereits im Juni hatte sich die Frau über zerstörte Reifen ärgern müssen. Nicht nur, dass das Fahrzeug jedes Mal nicht nutzbar war, es entstand auch erheblicher Sachschaden. Mittlerweile wurden mehrere derartige Straftaten, begangen zwischen Dezember letzten Jahres bis Mitte August 2017, bei der Polizei angezeigt. Wer hat Verdächtige beobachtet, die sich an abgestellten Fahrzeugen am Lärchenbergweg in Schirgiswalde zu schaffen gemacht haben? Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen können, nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Telefonnummer 03591 356-0 entgegen.

Ohne Fahrerlaubnis erwischt Kamenz. Ohne Fahrerlaubnis ist am Donnerstagmorgen ein 24-Jähriger in Kamenz erwischt worden. Er ist mit einem Opel in der Neschwitzer Straße unterwegs gewesen, als Polizeibeamte ihn kontrollierten. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Einbruch in Gartenlaube Kamenz. Diebe haben in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagnachmittag in einer Gartenanlage in der Jesauer Straße ihr Unwesen getrieben. Dort knackten sie eine der Lauben und nahmen einen Akkuschrauber der Marke Bosch im Wert von 80 Euro mit. Den entstandenen Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 50 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nummernschilder entwendet Kamenz. In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in Kamenz die Nummernschilder eines Ford Fiesta entwendet. Das Fahrzeug mit den Kennzeichen KM-PP 994 stand an der Macherstraße. Von einem weiteren, auf dem Gelände abgestellten Pkw, schraubten die Diebe das vordere Nummernschild ab, ließen diese jedoch liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.