In Graben gefahren

Sieben Fahrzeuge zerkratzt

Dippoldiswalde. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte sieben Gebrauchtwagen, die auf dem Gelände eines Autohauses am Industriering in Reinholdshain standen. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge und verursachten einen Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet, die mit den Beschädigungen in Verbindung stehen könnten? Wer kann sonst Angaben zu der Tat machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde sowie die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.