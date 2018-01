In Görlitz wird die Kultur des Barocks vorgestellt Zu einer Familienführung wird für Sonnabend ins Barockhaus eingeladen. Diese und weitere Veranstaltungen bietet: www.sz-veranstaltungskalender.com

Das Barockhaus auf der Neißstraße © Pawel Sosnowski

Görlitz. Unter dem Motto „Von A wie Ameiß bis Z wie Zur gekrönten Schlange“ lädt Constanze Herrmann am Sonnabend, 14.30 Uhr, in das Barockhaus Neißstraße 30 in Görlitz ein. Die Museumsleiterin führt durch die Beletage. Die Besucher erleben dabei bürgerliche Kultur des Barock. In der zweiten Etage erfahren sie Wissenswertes über Kunst und Wissenschaft um 1800, eine honorige Gesellschaft und ihre Sammlungen.

