In Görlitz wächst eine Lücke Bis Ende März soll der Schutt beräumt sein.

Abriss des einsturzgefährdeten Hauses Landeskronstraße 34

Ein Spezialbagger war im Einsatz.

Am Freitagnachmittag, nach zwei Tagen Arbeit mit dem großen Bagger, ist der vordere Teil des Hauses Landeskronstraße 34 bis auf das Erdgeschoss abgerissen, der hintere hingegen steht noch beinahe wie vorher. Rathaussprecher Wulf Stibenz war da optimistischer: Nach drei Tagen Arbeit ist die Fläche besenrein, hatte er im Vorfeld angekündigt. Er sollte gewaltig irren: Das wird am Montag, also am Tag drei, nicht zu schaffen sein. Doch mittlerweile hat das Fachamt auch einen glaubwürdigeren Zeitplan herausgegeben: Bis Ende März, heißt es jetzt, ist der Schutt beräumt. (szo)

