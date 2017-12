In Görlitz kracht‘s am meisten Rund die Hälfte aller Unfälle am Montag im Landkreis ist in dem Revierbereich passiert, gefolgt von Zittau-Oberland. Fast immer blieb‘s bei Blechschäden.

Symbolbild. © dpa

Landkreis. Die Polizeidirektion Görlitz hat am Montag 43 Unfälle im Landkreis registriert. Darüber informiert Sprecherin Madeleine Urban. Allein im Revierbereich Görlitz sind 22 Unfälle passiert, gefolgt von Zittau-Oberland mit 17 und Weißwasser mit vier. Das seien einige mehr als an einem Montag üblich, teilt sie mit. Die Wetterlage – mit Schnee und Glätte – hätte dabei eine Rolle gespielt. Wo sonst normale Bremsmanöver reichen, würden diese an der Stelle nicht mehr funktionieren, so Madeleine Urban. Bei fast allen Unfällen sei es bei Blechschäden geblieben, eine Person hätte Verletzungen erlitten. Die Schadenshöhen liegen im drei- bis vierstelligen Bereich.

Bereits den Tag zuvor verzeichnete die Polizei 54 Kollisionen innerhalb von 24 Stunden, allerdings im gesamten Direktionsbereich – also den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Das sind etwa dreimal so viele Unfälle wie an „normalen“ Sonntagen gewesen. Sechs Personen erlitten Verletzungen. Die meisten Autofahrer hätten sich aber gut auf die rutschigen Straßenverhältnisse eingestellt, hieß es. (szo/tc)

