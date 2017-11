In Görlitz brennt ein Auto Bürger löscht noch vor Eintreffen der Feuerwehr.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Görlitz. Ein aufmerksamer Bürger hat Freitagnacht auf der Paul-Taubadel-Straße verhindert, dass ein Auto komplett Feuer fängt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit.

Nach Erkennen des Brandherdes am hinteren Teil des Autos löschte der Bürger noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 6 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandausbruch übernommen. (szo)

