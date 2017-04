In Görlitz brennen zwei Container Berufsfeuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf ein Haus.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Zwei Restmüllbehälter sind in der Nacht zum Mittwoch auf der Uferstraße in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Görlitz konnte ein Übergreifen der Flammen ein benachbartes Gebäude verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

An einer Regenwasserleitung sowie mehreren Kabeln entstand Sachschaden von insgesamt etwa 300 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. (SZ)

