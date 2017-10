In Gleisberg sind die Löschtiger los Die Ortswehr tritt trotz guter Nachwuchsarbeit nicht auf der Stelle. Vielmehr gibt es sogar eine Gruppe für die jüngsten Feuerwehrinteressierten.

Paul und Lucas (vorn von links) sind die beiden ersten Gleisberger Löschtiger. Betreut werden sie und die dazukommenden Mitstreiter unter anderem von Angelika Küchenmeister und Jonas Fischer. © privat

Paul und Lucas sind Freunde. Nach ihrer gemeinsamen Kindergartenzeit drücken die beiden Jungs jetzt seit August zusammen die Schulbank. Und nun gehören sie zu den Ersten, die sich Gleisberger Löschtiger nennen dürfen.

Dass Paul den Weg zur Feuerwehr findet, ist eigentlich vorherbestimmt. Sein Vater trägt als Ortswehrleiter Verantwortung. Auch Mutter Doreen gehört zu den aktiven Feuerwehrleuten im Ort und ist überdies sogar noch als Ausbilderin auf Kreisebene engagiert. Somit ist Paul mit der Feuerwehr aufgewachsen, wie Doreen Hoffmann lachend bestätigt. Auch Lucas sei mit einem Ehrenamt schon ein wenig vertraut, zeige Einsatz beim Technischen Hilfswerk (THW) in Döbeln.

Mit diesen beiden feuerwehrbegeisterten Jungs haben die Gleisberger Feuerwehrleute im vergangenen Monat eine Kinderwehr mit dem Namen Löschtiger gegründet. „Über weitere Interessierte freuen wir uns“, versichert Doreen Hoffmann. Dabei erzählt sie, dass sich inzwischen auch schon Mädchen gemeldet haben, die sich für die Arbeit interessieren. Den Gleisbergern sind die genauso willkommen. Denn in der Jugendwehr und bei den aktiven Kameraden mischen schon ganz selbstverständlich Mädchen und Frauen mit.

„Die Kinderwehr ist für Sechs- bis Achtjährige gedacht“, erklärt Doreen Hoffmann. Sie würden spielerisch an das Thema Feuerwehr herangeführt und auch so auf die Ausbildung in der sich anschließenden Jugendwehr vorbereitet. In der betreuen Jugendwart René Seltmann und seine Helfer inzwischen rund 20 Kinder und Jugendliche. Damit ist der Ortsteil die zahlenmäßig größte Nachwuchsschmiede der Roßweiner Feuerwehr. Überhaupt ist die Ortswehr Gleisberg personell gut aufgestellt. Fahrzeugtechnisch besteht der Bedarf an einem Tanklöschfahrzeug. Deshalb wird dieser Wunsch auch 2017 auf dem Zettel stehen, den die Feuerwehrleute am ersten Advent dem Weihnachtsmann auf der Marktbühne in Roßwein übergeben.

Um den Nachwuchs bei den Löschtigern kümmern sich ausgebildete Erzieherinnen und erfahrene Feuerwehrleute aus Gleisberg. Im Moment treffen sich die Kleinen am selben Tag wie die Jugendfeuerwehrleute, das nächste Mal am 28. Oktober. Dann steht nach dem Training von Knoten und Stichen schon der diesjährige Ausbildungsabschluss an. Nach sportlichen Aktionen ist die Feuerwehrjugend schließlich noch bei den Weihnachtsveranstaltungen gefragt.

Für die Kinder selbst haben die Feuerwehrleute im Gerätehaus einen Raum eingerichtet und mit Lernspielzeug ausgestattet. Als nächstes sollen Shirts mit dem Löschtiger-Logo und die ersten Feuerwehranzüge für den Nachwuchs angeschafft werden. Ortsvorsteher Bernd Handschack ist begeistert von der Idee und der Initiative der Feuerwehr. Genauso geht es Vize-Bürgermeister Peter Krause (Die Linke). „Die Jugendarbeit, die bei der Ortswehr in Gleisberg geleistet wird, ist toll. Das sucht seinesgleichen“, findet er.

