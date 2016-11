In Gleisberg geht’s am Sonnabend weiter

Roßwein. Zum nächsten Weihnachtsmarkt in der Region Roßwein laden die Gleisberger Ortschaftsräte sowie die Mitglieder der örtlichen Vereine am Sonnabend in den Ortsteil Gleisberg ein. Als Tradition hat sich dort ein Lampionumzug zum Auftakt entwickelt. Der startet gegen 16.15 Uhr ab der Kirche, wo es ab 15.30 Uhr zunächst eine musikalische Weihnachtsmarkt-Eröffnung gibt. Der Umzug mit der Jugendfeuerwehr führt durchs Dorf und endet am Gerätehaus, wo die Besucher ein buntes Programm erwartet: Der Posaunenchor sowie die Kinder der „Kinderburg“ unterhalten. Vereinschöre dürfen sich beim Weihnachtsliedersingen wieder einer Jury stellen. Und das Team von Bäckermeister Gerd Zschiesche lädt nach der Plätzchenbackaktion zum Roßweiner Weihnachtsmarkt dazu auch nach Gleisberg ein. (DA/sig)

