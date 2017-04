„In Glaubitz blitzen wir immer wieder“ Polizeichef Hermann Braunger erklärt, warum er seine Kollegen regelmäßig an die B 98 schickt.

Hermann Braunger ist Erster Polizeihauptkommissar und leitet seit mehr als 17 Jahren das Polizeirevier Riesa.





Herr Braunger, Anwohner der B 98 in Glaubitz beschweren sich, dass die Straße am Ortseingang in Höhe des Colmnitzer Weges zu gefährlich ist. Ist das tatsächlich ein Unfallschwerpunkt?

Eine auffällige Stelle muss kein Unfallschwerpunkt sein. Die Polizei definiert einen Unfallschwerpunkt so, dass an dieser Stelle in einem Jahr fünf Unfälle der gleichen Art passiert sind. In Glaubitz registrierten wir zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 26. Februar 2017 fünf Unfälle. Die hatten aber unterschiedliche Ursachen und passierten in unterschiedliche Richtungen – das hat mit einem Unfallschwerpunkt nichts zu tun.

Was waren denn die Ursachen?

In einem Fall hatte der Fahrer mit 1,4 Promille nicht wenig Atemalkohol. Bei den anderen Unfällen gilt als Ursache die nichtangepasste Geschwindigkeit.

In Glaubitz wurde nach jahrelangen Diskussionen nun gehandelt und im Auftrag des Landkreises das Ortseingangsschild verschoben und Kurvenleitplanken installiert. So will man weitere Unfälle vermeiden, hieß es. War die Polizei an den Planungen beteiligt?

Auf Einladung von Bürgermeister Lutz Thiemig gab es einen Vororttermin, da war ich mit dabei. Dabei kamen wir gemeinsam auf die Idee, das Ortseingangsschild zu verrücken, damit die Kraftfahrer es eher sehen. Das stand schon an einer etwas ungünstigen Stelle. Das vorzuverlegen, ist ein probates Mittel, wo man mit wenig Aufwand etwas erreichen kann. Ob es ein Allheilmittel ist, das weiß ich nicht. Wir werden auch nicht an allen verkehrsrechtlichen Verfahren beteiligt. Und wenn, dann haben wir ein Äußerungs-, aber kein Mitspracherecht.

Die Polizei führte vor Ort bereits regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch – allerdings nur bei den Fahrzeugen, die ortsauswärts in Richtung Wildenhain unterwegs sind. Warum?

Das Polizeirevier Riesa besitzt nur ein Messgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung: ein LTI 2020. Das ist eine Lasermesspistole. Wenn man damit messen will, müssen die Fahrzeuge frontal auf das Messgerät zukommen, von der Seite geht das nicht. Und beim ortseinwärtigen Verkehr würde man die Polizisten mit ihren Warnwesten ja auch schon von der Mühle aus sehen.

Waren bei den bisherigen Blitz-Einsätzen in Glaubitz viele Temposünder unterwegs?

2016 und 2017 haben wir sieben Mal in Glaubitz gemessen, insgesamt elf Stunden lang. 530 Fahrzeuge wurden dabei erfasst und 70 Verstöße registriert. Die meisten lagen zwar im Verwarngeldbereich – die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen also meist unter 20 km/h. Aber die Quote liegt bei über zehn Prozent, das ist schon auffällig. Deshalb stehen wir dort auch immer wieder.

Die B 169 in Neudorf gilt bei Anwohnern ebenfalls als gefährlich. Die Gemeinde will deshalb einen sogenannten Verkehrssmiley aufstellen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant dort zudem einen Kreisverkehr. Ist die Polizei dabei involviert worden?

Das kennen wir, also das Polizeirevier Riesa, auch nur aus der Zeitung.

Das Interview führte Antje Steglich.

