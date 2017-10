In Geschäft eingebrochen Bautzen. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Bautzen in ein Geschäft an der Äußeren Lauenstraße eingebrochen. Die Täter beschädigten dabei mehrere Türen und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Der Einbruch muss sich zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, ereignet haben.

Smart-Fahrer bei Unfall verletzt Ottendorf-Okrilla. Am Mittwoch fuhr gegen 15.15 Uhr ein 54-Jähriger mit einem Smart auf der Königsbrücker Straße in Ottendorf-Okrilla und hielt verkehrsbedingt hinter einem VW Transporter an. Ein dem Smart folgender 22-jähriger Fahrer eines Seat erkannte die Situation offenbar zu spät, fuhr auf den stehenden Kleinwagen auf und schob diesen gegen den Volkswagen des 61 Jahre alten Fahrers. Dabei verletzte sich der Fahrer des Smart leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den drei Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 16000 Euro.

Mit Laptop auf dem Lenkrad Bautzen/Weißenberg. Am Mittwochabend stoppte die Polizei auf der Autobahn einen Sattelzug, der gegen 20.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg in Richtung Görlitz unterwegs war. Der Fahrer hatte während der Tour einen Laptop auf sein Lenkrad gestellt und benutzt. Die Polizisten belehrten den 31-Jährigen über sein Fehlverhalten. Er muss mit mindestens 100 Euro Bußgeld sowie einen Punkt im Zentralregister rechnen.

Außenspiegel abgetreten Bautzen. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag an der Kesselstraße und an der Schulstraße in Bautzen die Außenspiegel von zwei Autos abgetreten. Anwohner berichteten der Polizei von einer dunkel gekleideten, etwa fünfköpfigen Personengruppe, die durch die Straßen gezogen sei. Der Schaden an dem Ford sowie dem Opel betrug jeweils mehrere Hundert Euro.

Mit kaputten Bremsen auf der Autobahn Bautzen. Am Mittwoch gegen 15 Uhr kontrollierte die Polizei an der Rastanlage Oberlausitz-Süd bei Salzenforst einen Sattelzug. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Laster erhebliche technische Mängel aufwies. Eine Bremsscheibe sowie Federböcke waren gerissen oder durchgerostet. Ein Gutachter stufte das Gespann als verkehrsunsicher ein. Daraufhin untersagten die Polizisten dem 59-jährigen Fahrer die Weiterfahrt.

Mit Alkohol am Steuer Schwepnitz. Die Polizei stoppte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr einen Audi auf der Dresdener Straße in Schwepnitz. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-jährigen Fahrers. Ein Test zeigte, dass er 0,78 Promille intus hatte. Die Polizisten untersagten dem Alkoholisierten die Weiterfahrt. Er wird sich auf mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot einstellen können.

Überladener Laster auf der Autobahn Uhyst. In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Polizeistreife ein offenbar überladener Klein-Lkw auf der Autobahn auf. An der Anschlussstelle Uhyst stoppten die Beamten den Citroen. Eine Waage bestätigte den Verdacht. Statt der erlaubten 3300 kg wog das Fahrzeug mehr als 5,3 Tonnen und damit rund 63 Prozent zu viel. Damit war die Fahrt bis zum Umladen der Fracht zu Ende.