In Geising sind die Narren los Zum Eisfasching am Sonntag geht’s in die Südsee. Vorher müssen die Präsidenten aber erst einmal in die Kälte.

Der Geisinger Schlachtruf „Pitsche Patsche nass, nass, nass" wird am Sonntag wieder oft zu hören sein. Denn die Narren vom Elferrat des Ski- und Eisfaschings laden zum Faschingsumzug ein.



Eigentlich wollte Geisings Faschingspräsident Thomas Zechel in diesem Jahr mit einer Tradition brechen. „Zum ersten Mal wollte ich mir den Prinzenwagen vor dem Umzug anschauen“, sagt er. Schließlich stamme das Prinzenpaar aus Radebeul und ist mit dem Geisinger Fasching nicht so vertraut. Einen Rat vom Chef könnte es sicher gebrauchen, dachte sich Zechel. Doch schon bald rückte er von seiner Idee ab. Denn die Signale, die er von den Wagenbauern bekam, stimmten ihn zuversichtlich. Die Mitglieder der Faschingspolizei und des Elferrates sowie Manfred Müller, der in Geising als talentierter Maler bekannt ist, halfen Prinz Jan I. und Prinzessin Thea I. tatkräftig beim Dekorieren. Und nach allem, was Zechel so hörte, werde auch dieser Wagen den Besuchern des Geisinger Umzugs am Sonntag gefallen.

Für die, die alljährlich nur zum Umzug nach Geising kommen, wartet indes noch eine andere Überraschung. Denn das Prinzenpaar wird von einer Hofnärrin begleitet. Ein Novum in Geising. Bisher war dieses närrische Amt fest in der Hand von Männern. Mit diesem „Traditionsbruch“ kann Zechel gut leben. „Es ist egal, wer Spaß macht, Hauptsache es ist lustig“, sagt der Narrenchef. Und dass das Hofnärrin Janine könne, habe sie ihm bereits auf der Bühne bewiesen. „Sie ist ziemlich locker und hat ein flottes Mundwerk“, sagt Zechel und meint das als Kompliment.

Und was wird sonst noch zu sehen sein? Zechel zuckt mit den Schultern. Das Thema der diesjährigen Saison, Geising – ein Südseetraum, bietet jedenfalls Gestaltungsspielräume. Wie viele Gruppen sich daran orientieren, wisse er nicht. Beim Umzug herrsche absolute Narrenfreiheit. Da werden schon mal Themen aus der großen und der kleinen Politik aufgegriffen.

Man darf also gespannt sein. Beim Umzug werden zwischen 20 und 25 Bilder zu sehen sein. Diese werden einmal durch den Ort ziehen. Wer mehr dazu erfahren will, sollte sich an der Sparkasse oder dem Ratskeller aufstellen. Dort wird Silvio Maschek witzig und spritzig das Geschehen auf der Straße kommentieren. Zechel hofft, dass die Besucher nicht erst auf den letzten Drücker kommen, sondern eher, um sich den Gaudi im Gründelstadion anzuschauen. Dort werden sich die Präsidenten von mehreren Faschingsvereinen im Eisstockschießen messen. Eingeladen sind die befreundete Vereine aus dem Osterzgebirge und aus Bad Schandau. Nach dem Umzug laden die Geisinger zur Party ins Festzelt. Damit jeder ausgiebig feiern kann, rät Zechel, mit Bus und Bahn anzureisen. Das erspare zudem die Suche nach einem der wenigen Parkplätze. Zwischen Altenberg und Geising wird ein Shuttlebus verkehren. Und für die, die mit der Bahn anreisen, gibt es noch einen Willkommens-Pfannkuchen.

Fasching am Sonntag, 26.2., 13 Uhr, Präsidenten-Eisstockschießen, 14 Großer Geisinger Faschingsumzug, danach Party im Festzelt, Eintritt ab 14 Jahren: zwei Euro.

