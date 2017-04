In Gedanken schon weiter Kristina Vogel ist der Superstar der Bahnradfahrer. Bei der WM räumt sie ab – und hat mehr als die EM in Berlin im Sinn.

An das Bild kann man sich gewöhnen, findet auch Kristina Vogel. © dpa

Sie wollte nicht vermessen klingen und zögerte auch kurz. Doch dann rückte Kristina Vogel raus mit der Sprache. Schließlich braucht selbst eine mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin noch Ziele. „Aktuell bin ich einfach nur glücklich“, sagte die Sprint-Königin, ehe sie nach ihrem zweiten Gold bei der Bahnrad-WM in Hongkong den Allzeit-Rekord der Australierin Anna Meares ins Visier nahm: „Ich brauche noch drei Titel, um sie zu überholen. Klar habe ich das vor Augen, ich möchte das frühstmöglich fertig machen.“

Elf WM-Titel sammelte Meares in ihrer beispielhaften Karriere, Vogel hat nach Abschluss der Titelkämpfe in Fernost neun Regenbogentrikots im Schrank. Irgendwann als erfolgreichste Bahnradsprinterin überhaupt in die Annalen einzugehen, ist ihr erklärter Wunsch. Der jüngste Coup gelang Vogel am Sonntag mit der erfolgreichen Titelverteidigung im Keirin. „Ich liebe meinen Job, es macht mir einfach Spaß“, sagte Vogel. Bundestrainer Detlef Uibel war begeistert: „Man kann gar nicht genug Superlative finden für ihre Leistung. Sie ist in der schwierigen Situation, immer die Gejagte zu sein. Umso bemerkenswerter, dass sie es immer wieder schafft, sich zu motivieren und neu zu mobilisieren.“

Eingehüllt in eine Deutschland-Fahne, kostete Vogel die Ehrenrunde in vollen Zügen aus. Den Jubel des Publikums erwiderte sie mit Luftküssen, dann stieg die neue und alte Keirin-Weltmeisterin vom Rad und stemmte ihr Gefährt freudestrahlend in die Höhe. Und danach saß die Erfurterin minutenlang zusammengekauert, umringt von Trainern, Betreuern sowie Sportlern, in der deutschen Box und weinte. „Doppel-Weltmeisterin. Ich fasse es nicht. Das passiert nicht alle Tage“, sagte die 26-Jährige.

Für Vogel, die außerdem in die Athletenkommission des Weltverbandes UCI gewählt wurde, war es die insgesamt dritte Medaille in Hongkong. Am Freitag hatte sie als Top-Favoritin das Sprintturnier gewonnen. „Ich habe gezeigt, wer der Chef im Ring ist“, sagte Vogel. Zum WM-Auftakt war sie an der Seite von Miriam Welte aus Kaiserslautern noch Dritte im Teamsprint geworden – mit der mit Abstand besten Zeit aller im Vorlauf, ganz nah dran am Weltrekord. „Ich bin froh, dass ich noch auf der Welle von Rio schwimmen kann“, sagte Vogel, die vor acht Monaten in Brasilien auf denkwürdige Weise Sprint-Olympiasiegerin geworden war – als ihr der Sattel bei der Zieldurchfahrt abbrach.

Für den Bund Deutscher Radfahrer erkämpfte sie in Hongkong am letzten Wettkampftag das fünfte WM-Edelmetall. Neben der dreifachen Medaillengewinnerin Vogel holten Welte (500-m-Zeitfahren) und Lucas Liss (Scratch) Silber. Trotz einiger ernüchternder Leistungen wie dem Debakel im Teamsprint der Männer fiel das Fazit des Verbandes deshalb positiv aus.

Zu den Enttäuschten zählte indes Max Niederlag. Der 23-jährige Sprinter aus Heidenau schied im Viertelfinale wegen einer umstrittenen Disqualifikation aus. Der Verband legte nach „dieser Farce“ (O-Ton Uibel) vergeblich Protest ein. „Es ist alles sehr schwammig und undeutlich. Ich denke, dass ich einen sauberen Lauf gefahren bin“, sagte Niederlag betrübt.

Vogel blickte derweil schon wieder in die Zukunft. Bei den EM vom 19. bis 22. Oktober im Berliner Velodrom werden die nächsten internationalen Medaillen vergeben. „Da wollen wir zeigen, wie geil Bahnradsport ist“, sagte sie. (sid, mit dpa)

