In fünfter Generation Svenja Renschen übernimmt die Buchhandlung Fiedler in Neugersdorf. Sie setzt auf Bewährtes und den Online-Shop.

Svenja Renschen (rechts) übernimmt die Buchhandlung Fiedler und löst damit ihre Mutter Solweig Hanke als Chefin ab. Zum 135-jährigen Bestehen des Geschäftes am 1. März gestalten sie ein Schaufenster, das Einblick in die Historie des Ladens gibt. © Matthias Weber

Neugersdorf. An diesem Donnerstag ist es so weit: Svenja Renschen übernimmt die Buchhandlung Fiedler in Neugersdorf. Das Familienunternehmen führt sie dann in fünfter Generation fort. Ihre Mutter Solweig Hanke hatte die Buchhandlung bislang geleitet. Doch jetzt ist es Zeit, Abschied vom Berufsleben zu nehmen, meint die 65-Jährige. Sie weiß, dass die Buchhandlung in guten Händen bleibt. Tochter Svenja ist mit dem Geschäft großgeworden, für die 31-Jährige ist schon immer klar gewesen, dass sie mal „was mit Büchern“ machen wolle, sagt sie. Und so hat sie nach dem Abitur Buch- und Verlagswesen studiert und anschließend den Buchhandelswirt (FH) gemacht.

Reinhold Fiedler hatte die Buchhandlung am 1. März 1883 in der Hohlfeldmühle in Neugersdorf gegründet. Sie befand sich am Kirchteich, dort, wo heute ein Spielplatz ist. Als 1906 die Fichteschule gebaut worden ist, zog auch die Buchhandlung in die Schillerstraße und bietet seitdem Bücher und viel mehr hier an. „Schon immer gab es neben Büchern auch Schreibwaren in dem Geschäft zu kaufen“, weiß Svenja Renschen. Früher gab es sogar eine Zeit lang eine Leihbibliothek. Der Urgroßvater und der Großvater waren nicht nur Buchhändler, sondern auch Buchbinder. Solweig Hanke unterstreicht, dass die großen Maschinen für die Buchbinderei noch da sind. „Wenn mal jemand was Großes zu schneiden hat, kann er sich an uns wenden“, sagt Frau Hanke. Gebunden werde aber nichts mehr, dafür bleibt einfach keine Zeit, begründet sie.

Die Ruheständlerin wird sich aber nicht vollends aus der Buchhandlung zurückziehen. Wenn Rat gebraucht wird, ist sie da, auch hin und wieder für eine Aushilfe. Ansonsten wird sich Solweig Hanke vor allem ihren vier Enkeln widmen. Und ein Umzug steht an. Die Familien Renschen und Hanke werden die Wohnungen tauschen. Dann hat Svenja Renschen den kurzen Weg die Treppe hinunter zur Arbeit in den Laden.

Angesichts von Internet und Online-Handel sieht Svenja Renschen eine spannende Zeit für den Buchhandel. „Bücher bringen Freude, man kann sie in die Hand nehmen, sie sollten nicht komplett verschwinden“, sagt sie. Die Buchhändlerin weiß, dass in dieser schnelllebigen Zeit auch der Buchhandel Veränderungen durchmacht. Es werde nicht mehr so ein Hype um einzelne Titel gemacht, sagt sie. Lesetrends ändern sich, Bücherneuheiten kommen immer schneller auf den Markt. Kinderbücher sind vor allem in der Weihnachtszeit ein Renner. Schon für die Kleinsten werden gern Bücher gekauft, die zum Beispiel Fühlelemente wie etwas Plüschiges haben oder sogar mit Musik und Erzählung kombiniert sind. Schwer dagegen hat es das Jugendbuch. Junge Leute lesen nicht, sagt Frau Renschen und vermutet, dass soziale Medien, Internet, Smart- und I-Phone sowie elektronische Spielangebote Jugendlichen keinen Platz für Bücher lassen. Die Begeisterung für Harry Potter & Co sei vorbei. Gefragt sind dagegen nach wie vor Reiseführer und bei der Belletristik Krimis. In der Bücherecke der regionalen Autoren sind unter anderem Werke von Annelies Schulze aus Taubenheim und der Oberlausitzerin Yvonne Hübner zu finden. „Sie liest übrigens am 4. März, 15 Uhr, auf Schloss Gröditz bei Weißenberg aus ihrem historischen Krimi ‚Das Mädchen im schwarzen Nebel’. Und wir machen den Buchverkauf dazu“, berichtet die Buchhändlerin.

Solche und ähnliche Veranstaltungen außerhalb des Geschäftes in der Schillerstraße organisiert die Buchhandlung öfter mit. Regelmäßig ist sie bei den Weihnachtsmärkten in Friedersdorf und am Pavillon in Neugersdorf dabei. Beim Feuerzauber steht immer eine Länderreise als Thema auf dem Programm. In der Stadtbibliothek finden Lesungen statt. Enge Zusammenarbeit und Sponsoring verbindet die Buchhandlung Fiedler mit den Bichereulen, dem Förderverein der Stadtbibliothek, mit der Oberlausitzer Karnevalsgesellschaft und dem Skiklub Kottmar. „Kunden aus der ganzen Region kommen aber nicht nur wegen der Bücher und Schreibwaren zu uns“, betont die neue Chefin. Beliebt sind unter anderem die Schleifen für die Zuckertüten, die sie selbst bindet. Mit dem Ranzentag am Anfang des Jahres bietet die Buchhandlung Eltern Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Schulanfang. Stempelanfertigung, Gravur von Schreibgeräten, Kopier- und Druckservice sowie der Verkauf von Tickets für Veranstaltungen im Oberland sind weitere Dienstleistungen, die angeboten werden. „Und wir sind Fachhändler für Herrnhuter Sterne“, sagt die neue Chefin.

Dass die Buchhandlung Fiedler auch im alten Umgebindehaus mit der Zeit geht, unterstreicht der Online-Shop. Hier können Bücher bequem online bestellt und dann im Laden in der Schillerstraße abgeholt werden.

www.buchhandlung-fiedler.de

