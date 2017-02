Gut zu wissen In fünf Minuten zum neuen Job Bei einem Frühstück sollen sich Firmen und potenzielle Mitarbeiter kennenlernen. Ziel ist es, Arbeit in Döbeln zu vermitteln.

In Hartha hat es funktioniert, in Burgstädt und Hartmannsdorf ebenfalls. Jetzt ist auch in Döbeln ein Bürgermeisterfrühstück geplant. Dabei wollen die Stadt Döbeln und die Bundesagentur für Arbeit Unternehmen aus der Stadt sowie den dazugehörigen Ortsteilen und Arbeitssuchende zusammenbringen. „Das funktioniert wie ein Speed-Dating. Jeder Arbeitgeber erhält einen Tisch. Dort kann er mit Arbeitssuchenden ins Gespräch kommen. Für das haben sie etwa fünf bis zehn Minuten Zeit. Dann erfolgt ein Wechsel“, erklärt Udo Gibson, Teamleiter des gemeinsamen Arbeitgeberservices Döbeln-Mittweida der Bundesagentur. In anderen Städten konnten auf diese Art und Weise schon mehrere Jobs vermittelt werden.

Bereits seit vier Wochen spricht Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU) immer wieder Firmen auf die Veranstaltung an. Von bisher 20 haben etwa 90 Prozent zugesagt. „Weitere Interessenten sind willkommen“, so Egerer. Es gebe einen guten Mix aus verschiedenen Berufsgruppen. Das Bürgermeisterfrühstück ist für einen Vormittag in der Woche vom 20. bis 24. März im Döbelner Volkshaus geplant. Ein konkretes Datum muss noch festgelegt werden.

Auch die Arbeitsagentur lädt Jobsuchende gezielt ein. „Trotzdem ist die Veranstaltung für alle Interessierten offen“, so Gibson. Döbelner, die auswärts arbeiten und wieder in der Nähe ihrer Familie tätig sein möchten, sind ebenfalls willkommen. Jeder sollte einen kurzen Bewerbungsbogen dabei haben. Der Vorteil des Bürgermeisterfrühstücks sei aber der sofortige persönliche Kontakt, so Gibson.

Firmen, die sich am Bürgermeisterfrühstück beteiligen möchten, können sich in der Stadtverwaltung Döbeln unter Tel. 03431 579232 oder -579237 anmelden.

