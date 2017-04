In Freital beginnt die Brunnensaison Bis Ostern sollen alle Anlagen eingeschaltet sein. Nur bei zwei Brunnen ist noch etwas Geduld gefragt.

Er läuft seit Dienstag wieder: der Rotkopf-Görg-Brunnen auf dem Platz des Handwerks. © SZ/Tobias Winzer

Es sprudelt wieder in Freital. Am Montag hat die Stadt begonnen, alle kommunalen Brunnen in Betrieb zu nehmen. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, sollen die Arbeiten bis zum Osterwochenende abgeschlossen sein. Bevor die Brunnen in Betrieb genommen werden, reinigt eine Fachfirma die Becken und prüft die Funktionsfähigkeit der Pumpen. Insgesamt betreibt die Stadt neun Brunnenanlagen und gibt dafür pro Jahr rund 12 000 Euro an Wartungskosten aus. Hinzu kommen noch einmal zwischen 9 000 und 12 000 Euro pro Jahr an Betriebskosten.

Zwei der städtischen Brunnen können nur mit Verzögerung gestartet werden. Am Storchenbrunnen an der August-Bebel-Straße wurden Schäden an der Brunneneinfassung festgestellt. Diese sollen nun schnell behoben werden, sodass das Wasser spätestens in der kommenden Woche sprudeln kann. Ebenfalls nicht gleich gestartet werden kann der Brunnen am Neumarkt. Dort laufen derzeit Bauarbeiten zur Umgestaltung des Platzes. Dabei wird auch der Brunnen neu aufgebaut. Wenn die Arbeiten am Neumarkt Anfang Juni beendet sind, kann auch der Brunnen wieder in Betrieb genommen werden.

Neu in diesem Jahr ist, dass der künstliche Bachlauf im Mehrgenerationenpark an der Ecke Moritz-Fernbacher-Straße/Ringstraße in Zauckerode nicht mehr mit Leitungswasser gespeist wird, sondern vor allem mit Regenwasser aus einer eigens gebauten Zisterne. Die Anlage wurde mit dem Ende der Bauarbeiten an der neuen Turnhalle auf dem Gelände fertig. Sie soll nun dafür sorgen, dass die Betriebskosten für die städtischen Brunnen etwas sinken. Wieder abgestellt werden die Brunnen voraussichtlich im Oktober. Nachdem das Wasser abgedreht ist, werden die Pumpen und Becken gereinigt und die Technik wird ausgebaut.

zur Startseite