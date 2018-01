In Feierlaune 800 Jahre Stolpen ist das größte Jubiläum in der Region. Die Stolpener basteln schon lange am Programm.

Manch lustige Gestalten werden die Besucher bei den Veranstaltungen von Stolpen 800 zu Gesicht bekommen. Gefeiert wird in der ganzen Stadt, unter anderem auf der Burg und auf dem Marktplatz. Aber auch in Einrichtungen, wie der evangelischen Stadtkirche und Schulen, sind das ganze Jahr über Veranstaltungen geplant. Foto: privat © Foto: privat

Stolpen. Ausgelassen wollen die Stolpener feiern. Gesellig und lustig soll es werden, und das ein ganzes Jahr lang. Vor 800 Jahren ist die Burg Stolpen zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden, aus diesem Jubiläum wird nun ein Fest für die ganze Stadt.

Den Höhepunkt erleben die Feierlichkeiten um „Stolpen 800“ mit dem Festumzug am 10. Juni. Geplant ist allerdings ein ganzer Veranstaltungsmarathon, der sich natürlich nicht von heute auf morgen und von selbst organisiert. Einzelne Arbeitsgruppen haben deshalb schon vor fast zwei Jahren mit der Vorbereitung angefangen. Seit Monaten wird an Auftritten, Kostümen und Kulissen gebastelt. Der Startschuss für die Feierlichkeiten fällt bereits am 19. Januar zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Stadt Stolpen.

Das gesamte Jahr lang finden dann Aktionen statt, die irgendwie mit Stolpen, mit der Stadt und der Burg zusammenhängen. So wird unter anderem auf der Burg eine Karikaturen-Ausstellung vorbereitet, zahlreiche Vorträge und Konzerte sowie spezielle Führungen sind geplant. In der Stolpener Stadtkirche startet im März eine Gesprächsreihe zum Thema Heimat unter dem Motto „Stolpener Gespräche“. Dazu eingeladen sind Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Fototermin für alle Stolpener, die in diesem Jahr ebenfalls ein rundes Jubiläum feiern, ob Geburtstag oder Hochzeit. Hinzu kommen zahlreiche Programme mit Musik und Tanz, Veranstaltungen in der Kirche, Lesungen im Bürgersaal, Werksführungen bei Stolpener Unternehmen, Projekte in den Schulen und anderen Einrichtungen.

Überall was los zurück 1 von 10 weiter Faschingsjubiläum Bielatal: Der Faschingsclub Bielatal begeht dieses Jahr seine 60. Saison. Zum Jubiläum ertönt ab 10. Februar auf fünf Veranstaltungen der Schlachtruf „Biela – Macke-Macke“. Schlossgeburtstag Weesenstein: Als Geschenk zu 700 Jahre Schloss Weesenstein gibt es eine Sonderausstellung und zahlreiche Veranstaltungen. Höhepunkt wird das Mittelalterfest zu Pfingsten, zu dem diesmal die Herrschaft der Burggrafen zu Dohna auflebt. Stadtjubiläum Bad Gottleuba: Vor 655 Jahren tauchte Bad Gottleuba erstmals auf einer Urkunde auf. Das soll im Sommer gefeiert werden. Nicht so groß wie vor fünf Jahren, aber doch gebührend. Pirnaer Skulpturensommer: Vom 6. Mai bis 30. September laden Pirnas Schlossbastionen zur Skulpturenschau. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr der Berliner Holzbildhauer Hans Scheib. Markt der Kulturen in Pirna: Das 16. Fest für Weltoffenheit findet am 26. Mai in gewohnter Weise auf dem Pirnaer Marktplatz statt. Am 27. Mai wird zum Pirnaer Stadtfrühstück eingeladen. Pirnaer Stadtfest: Pirnas größtes Open-Air-Fest bietet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter. In bewährter Weise wird es vom 15. bis 17. Juni in der gesamten Innenstadt verschiedene Spielstätten und Bühnen geben. Höhepunkt wird der große Festumzug anlässlich des 785-jährigen Stadtjubiläums und des 150-jährigen Feuerwehrjubiläums am Sonntagnachmittag sein. 150 Jahre Feuerwehr und 777 Jahre Sebnitz: Die Sebnitzer Feuerwehr feiert vom 29. Juni bis 1. Juli ein Wochenende lang ihr 150-jähriges Bestehen mit Schauübung, Technikausstellung und Musik auf dem Markt. Höhepunkt ist ein Festumzug durch die Stadt. Am Sonntagvormittag schließt sich die Feier zu 777 Jahren Sebnitz an, die nahtlos in eine Woche Kultursommer übergeht. Hofnacht Pirna: Die Pirnaer Hofnacht ist vielleicht kein Geheimtipp mehr, hat jedoch von ihrem Reiz und ihrer Anziehungskraft nichts verloren. Einheimische und Gäste bekommen am 4. August einen Abend lang die Gelegenheit, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Dittersbacher Jahrmarkt: Man mag es kaum glauben, aber schon sei 1668 wird in Dittersbach immer am letzten Augustwochenende zum Jahrmarkt gerufen. Zum 350. Jubiläum sind vom 24. bis 28. August neben Fahrgeschäften und Landwirtschaftsschau auch Bands eingeladen und ein eigenes Theaterstück ist in Planung. Museumseröffnung Dohna: Anfang Dezember soll das Dohnaer Museum nach fast zwei Jahren Umbauzeit wieder eröffnet werden. (SZ/dis/gk/sab)

Es geht auch sportlich

Sportlich wird es bei der Aktion „Stolpen läuft“. Im März startet Stolpens Innenstadtspiel „Findet mit Geist und Maus Stolpener Geschichten heraus!“. Mehr als 20 in der Stadt versteckte Basaltmäuse und dazugehörige humorvolle und geistreiche Geschichten warten auf fröhliche Entdecker. Ein Ereignis wird auch die Aufführung des Theaterstücks „Sühne“ sein, welches erstmals vor 50 Jahren von Stolpenern gezeigt wurde und das nun wieder einstudiert wird. Die Geschichte handelt vom Mord an einem Mädchen aus einfachem Hause.

Zum Fest werden natürlich viele Gäste erwartet. Dennoch sollen vor allem die Stolpener selbst im Mittelpunkt stehen. Sie gehe nicht davon aus, dass jede einzelne Veranstaltung Touristenscharen auf den Marktplatz lockt, sagt Tourismus-Chefin Annett Immel. Das Jubiläumsjahr soll deshalb vor allem auch ein Fest für die Einwohner sein.

„Es soll einen tiefen Eindruck hinterlassen, soll zeigen, dass wir stolz auf unser Zuhause sind, selbst anpacken und uns auch selbst einbringen können“, sagt Annett Immel. Somit ist das Fest auch ein Versuch, das Klima in der Stadt zu verändern, zu verbessern und zu etwas mehr Miteinander beizutragen. Deshalb habe man zum Beispiel die große Geburtstagsfeier an einer langen Tafel mit Kaffee und Kuchen auf dem Marktplatz auch nur für Stolpener vorgesehen. Die Einwohner sollen sich Zeit nehmen für ein Miteinander und dafür, den anderen mehr wahrzunehmen. Jürgen Major, der als Leiter der Burg Stolpen mit im Festkomitee sitzt, zeigt sich erfreut darüber, wie viele kleinere und größere Aktionen schon angelaufen sind. Natürlich suche man noch mehr Mitstreiter. Vor allem werden noch diejenigen gebraucht, die für einen geordneten Ablauf sorgen, also zum Beispiel Parkplatzeinweiser oder Gästebetreuer.

Das ausführliche Programm

zur Startseite