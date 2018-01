In einem mittelalterlichen Erbstollen Archäologen machen neue Entdeckungen zum mittelalterlichen Bergbau in Dipps. Was ein Tagesbruch alles enthüllt.

Volkmar Scholz, der zuständige Bearbeiter beim Sächsischen Oberbergamt, und Heide Hönig, Grabungstechnikerin vom Archäologischen Landesamt Sachsen, bergen hier in 20 Meter Tiefe ein Grubenholz aus einem mittelalterlichen Stollen unter der Brauhofstraße in Dippoldiswalde. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Am Stadtrand von Dippoldiswalde ist über die Feiertage die Erde eingebrochen. Was dort oberhalb des Wohngebiets weiter geschieht, wird erst entschieden. Welch weitreichende Folgen ein Tagesbruch haben kann, zeigt sich in der Brauhofstraße. Die Sächsische Zeitung hatte die Möglichkeit, dort mit unter Tage zu gehen. Dort hat sich im Herbst 2015 das Pflaster gesenkt. Beim genauen Nachsehen haben sich zwei Schächte gezeigt, die bis 20 Meter in die Tiefe führen. Davon zweigen mehrere Stollen ab. Einer in 20 Meter Tiefe führt in Richtung Kreuzbach. Diese Hohlräume liegen alle mitten in der Stadt unter Straßen und Häusern. Deswegen lässt das Oberbergamt sie erkunden und anschließend mit Beton sichern. Häuser in der Umgebung zeigen schon Risse, und wenn das Straßenpflaster nachgibt, ist das eine akute Gefahr. An deren Beseitigung arbeitet die Bergsicherung Freital.

Die Bergbauspuren in der Brauhofstraße







Mit ihren Bergleuten sind Archäologen in dem alten Stollen, und sie haben festgestellt, dass auch unter der Brauhofstraße mittelalterlicher Bergbau zu finden ist mit hochinteressanten Fundstücken. Alte Keramik aus der Zeit um 1200 war dabei. „Das ist relativ ungewöhnlich“, sagt Grabungsleiter Matthias Schubert.

Häufiger sind Holzteile. Die bringen wichtige Informationen. Mithilfe der Jahresringe sind viele alte Hölzer zeitlich eindeutig einzuordnen. Die bisherigen Funde stammen aus den Jahren 1194 bis 1286, berichtet Schubert. Es sind also Reste aus der Gründungszeit von Dippoldiswalde – teilweise älter als 800 Jahre.

Rund 200 Hölzer haben die Forscher dort schon aus der Tiefe geholt. „Davon zeigen 70 eine Waldkante“, sagt Schubert. Waldkante heißt, dass die Jahresringe zu erkennen sind und damit eine zeitliche Einordnung möglich ist. Reste einer Haspel hatten sich dort über die Jahrhunderte erhalten und alte Balken.

Besonders interessant sind Wasserleitungen aus Holz, die offenbar schon in Serie hergestellt worden sind, vorne etwas breiter, hinten schmaler. So konnten die Bergleute sie ineinanderstecken. Allerdings gibt der Stollen den Forschern Rätsel auf. Hier fließt kräftig Wasser. Während der Arbeiten pumpt das die Bergsicherung ab. Vorher war alles mit Wasser gefüllt, was die Ursache dafür war, dass sich die Hölzer gut erhalten haben.

Aber als im Mittelalter die Bergleute arbeiteten, müssen sie das Wasser abgeleitet haben. Damals war das wohl ein Erbstollen. „Der hatte eine wesentliche Aufgabe: Das Wasser zu enterben“, erklärt Volkmar Scholz, der beim Oberbergamt für den Altbergbau zuständig ist. Die Forscher vermuten, dass der Stollen erst mit einem Gefälle Richtung Kreuzbach vorangetrieben wurde und in späterer Zeit dann das Wasser direkt in die Weißeritz geleitet hat. Dass der Stollen bis zum Kreuzbach führte, ist auch daraus zu schließen, dass auf der anderen Seite der Brauhofstraße 1984 ein Tagesbruch aufgetreten ist, der verfüllt wurde.

Den ersten Teil des Stollens hat die Bergsicherung so aufgeweitet, dass ein Mensch dort stehen kann. Im Mittelalter waren die Stollen bei weitem niedriger und schmaler – teilweise gerade ein Meter hoch. Das ist an den Wänden noch deutlich zu sehen. Der weitere Stollen ist noch nicht nachgerissen worden. Hier kann man nur im Wasser kriechen, daher endet die Exkursion an dieser Stelle.

