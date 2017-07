In eigener Sache: Verspätete Zustellung Im Verbreitungsgebiet Löbau-Zittau kommt es am Dienstag zu Verspätungen bei der Zustellung der SZ. Grund dafür ist eine stundenlange nächtliche Sperrung auf der A4.

Landkreis Görlitz. Im gesamten Verbreitungsgebiet Löbau-Zittau kommt es am Dienstag zu massiven Verspätungen bei der Zustellung der Sächsischen Zeitung. Grund dafür ist ein Unfall, der laut einem Sprecher der Polizeidirektion Görlitz in der Nacht zum Dienstag auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Ostendorf-Okrilla und Pulsnitz passiert ist. Ein 41-jähriger Mann fuhr dabei mit seinem Kleinlaster im Baustellenbereich und kippte mit seinem Fahrzeug um. Aufgrund der Bergung sei es von halb zwei bis halb vier zu einer Sperre gekommen, die zeitweise nur den rechten Fahrstreifen betroffen habe und zeitweise eine Vollsperrung gewesen sei, so der Polizeisprecher.

„Durch diese Sperrung haben die Transportfahrzeuge die halbe Nacht im Stau gestanden“, erklärt Falko Krüger, Geschäftsführer der Medienvertrieb Löbau-Zittau GmbH. Mit ca. drei Stunden Verspätung seien die Zeitungen angeliefert worden. Ein Großteil der Zusteller hat daher laut Krüger den Dienst verspätet angetreten. In wenigen Fällen sei dies durch Arzttermine oder andere Beschäftigungsverhältnisse nicht möglich gewesen.

Wir bemühen uns, alle Abonnenten so schnell als möglich mit der heutigen Ausgabe der Sächsischen Zeitung zu beliefern. Wir bitten unsere Abonnenten um Entschuldigung und Verständnis für die Verzögerung. (szo/mrc)

