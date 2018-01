In Dresden werden mehr Raser erwischt

@3: Wäre in der Tat sehr zu hoffen, denn allein im Zuge der vielbesagten "Digitalisierung" sollte das ein Leichtes sein. Prinzipiell ist dies auch heute schon möglich. Mir schwant nur, daß diese vielbesagte "Digitalisierung" (ergo: "technischer Fortschritt", Moment.. ich muß grad mal kräftig la.. l.. lachen, sorry) allein für die Wirtschaft da sein und uns kleine Erdenmenschlein lediglich neue Welten des eigentlich Überflüssigen bescheren wird, und eben so gar nichts Sinnvolles dabei rauskommt. Nun, lassen wir uns mal überraschen, denn auch mit dem (teil)autonomen Fahren wäre die Geschwindigkeitssache bereits geklärt. -------- Stationäre Blitzer immer mal paar Meter woanders aufstellen - das wäre das Schmankerl für die Ortskenntlichen. Kabel liegen doch in Dresden "überall" unter dem "Pflaster", man kann ja schon kaum mal Platz für nen zu pflanzenden Straßenbaum finden. Überall war irgendein Kabel bzw. eine Leitung schon vorher da. Wie wärs mit Starenkästen an Straßenbäumen? Ja, doch!