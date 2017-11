In Dresden schneit es bald Viele warten auf den ersten Schnee, in wenigen Tagen ist es soweit. Unabhängig vom Wetter.

In solchen Containern wird Wasser zu Eis gekühlt. © Jürgen Lösel

Dresden. Die Dresdner warten auf den ersten Schnee, in wenigen Tagen ist es soweit - unabhängig vom Wetter. Seit Donnerstagnachmittag steht eine einzigartige Schneefabrik am Flughafen in Klotzsche. Die „Snow Factory“ wird für den Langlauf-Weltcup am 13. und 14. Januar in Dresden Kunstschnee erzeugen. Mitte der nächsten Woche ist Produktionsstart.

In den beiden Containern wird Wasser zu Eis gekühlt, das dann in winzigen Kristallen über in eine leerstehende Halle auf dem Flughafengelände geblasen wird. Erst in der Woche vor den Rennen wird die Strecke am Elbufer präpariert. Der Clou: Die Schnee-Produktion funktioniert auch bei zweistelligen Plusgraden. Damit sind die Organisatoren völlig unabhängig von den Witterungsbedingungen.

Insgesamt werden 6 000 Kubikmeter Schnee für den Sprint-Weltcup der Langläufer produziert. Für die 1,4 Kilometer Strecke werden ca. 4 500 bis 5 000 Kubikmeter Schnee benötigt, was dem Wasserbedarf eines 50-Meter-Schwimmbeckens entspricht. Der Schnee wird komplett ohne Chemikalien hergestellt und soll im Anschluss an den Weltcup und die Nachwuchswoche natürlich auf den Elbwiesen abschmelzen.

Zudem sind in der vorigen Woche zwei Schneekanonen am Flughafen eingetroffen. Diese können aber erst ab Temperaturen von -3°C eingesetzt werden.

