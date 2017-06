In drei Jahren fast so schnell nach Berlin wie 1936 Erst 2028 schafft es die Bahn von Dresden aus in 80 Minuten. Schuld sind Desinteresse der Politik und Gerichtsverfahren.

Diese Lok aus den 1930er-Jahren kennt noch schnellere Zeiten zwischen Dresden und Berlin. 2014 durchquerte sie mit einem Sonderzug die neu gebaute Bahnkreuzung Elsterwerda-Biehla. Dort trifft die Hauptstadtlinie auf die Strecke Falkenberg–Horka. © Veit Rösler

Eine Minute fehlt. Sonst würde die Deutsche Bahn schon in zweieinhalb Jahren den Stand von vor dem Zweiten Weltkrieg erreichen und die Strecke zwischen Dresden und Berlin in der Dampflokzeit von 1936 schaffen. So braucht es bis zum neuen Streckenrekord noch bis Ende 2025. Mindestens. Denn es gab und gibt Unwägbarkeiten, die immer wieder zu Verzögerungen führen: wie die Klagen lärmgestörter Anwohner in Berlin-Lichtenrade vor dem Bundesverwaltungsgericht, die derzeit in Leipzig verhandelt werden.

Stein des Anstoßes ist die Dresdner Bahn, ein rund 16 Kilometer langer Abschnitt im Berliner Süden zwischen Südkreuz und Blankenfelde, der zwar 140 Jahre alt, für den Fernverkehr derzeit aber tabu ist. „Wir haben nichts gegen die Wiederbelebung“, sagt Gerd Jenke von der Bürgerinitiative Lichtenrade Dresdner Bahn. „Wir sind jedoch gegen die Bauweise in Lichtenrade“, so der Kassierer des Vereins. Die genehmigte ebenerdige Bauweise, mit bis zu sechs Meter hohen Lärmschutzwänden würde den Ortsteil zerschneiden, argumentiert er und sieht durch Straßentunnel mit großem Gefälle weiteres Ungemach und dazu Umwege für die Anwohner.

Der Verein fordert einen vier Kilometer langen Tunnel, der aber „zwei- bis dreimal teurer ist“: 362 Millionen statt 126 Millionen Euro. Neben der Bürgerinitiative, welche die Bundesvereinigung gegen Schienenlärm vertritt, haben drei Grundstücksbesitzer gegen die Planfeststellung geklagt.

Eine unendliche Geschichte

Die Dresdner Bahn ist ein wichtiges Teilstück der Verbindung von Hamburg über Berlin, Dresden und Prag bis nach Südosteuropa – und würde die Fahrzeit um zehn Minuten verkürzen. Sie besteht aus vier Bauabschnitten, wobei der letzte, Schönberg, unproblematisch ist, weil es dort Baurecht gibt bzw. dieser schon umgesetzt ist. Im umstrittenen Abschnitt Lichtenrade entsteht die wiederaufzubauende zweigleisige Strecke mit Oberleitung neben der bestehenden S-Bahn-Trasse.

Die Dresdner Bahn zurück 1 von 5 weiter Fahrzeiten Dresden-Hbf.–Berlin-Hbf.: 1936 – 1939 (Henschel-Wegmann-Zug bis Anhalter Bahnhof) in 101 Minuten vor Ausbau bis 08/2016 in 118 Minuten

12/2017 mit 160 km/h in 107 Minuten

12/2020 mit 200 km/h 102 Minuten

12/2025 Dresdner Bahn 92 Minuten 2028 (frühestens, Ziel) 80 Minuten Die Dresdner Bahn in Berlin gibt es seit 1875. Die 16 km zwischen Südkreuz und Blankenfelde, von S-Bahn und Güterverkehr genutzt, sollen auch für den Fernverkehr via Dresden nach Südosteuropa fit gemacht werden. Dafür werden zwei Gleise für Tempo 160 gebaut, elektrifiziert, Übergänge durch Brücken und Tunnel ersetzt. Die Strecke entlastet die Anhalter Bahn. Auch für den Hauptstadtflughafen ist die Trasse wichtig. Nur über sie ist zwischen Hauptbahnhof und BER eine Fahrzeit von 20 Minuten zu schaffen. Die Probleme: Die Bahn führt durch bewohntes Gebiet, und die S-Bahn soll in der Bauzeit weiter fahren.

Sollte die Klage der Lärmgestörten gegen den Planfeststellungsbeschluss vor der höchsten Instanz in Leipzig scheitern, wird noch in diesem Jahr ebenerdig gebaut, „weil es die billigste Lösung ist“, sagt Gerd Jenke von der Bürgerinitiative. Bei Abwägung der Bauvarianten sei „leider das Geld ausschlaggebend gewesen und nicht das Wohl der Lichtenrader“, die seit etwa 20 Jahren kämpften, aber außer Verzögerungen nichts erreicht hätten. Die Initiative vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 50 000 Einwohnern. Die Bahn will sich zum Gerichtsverfahren nicht äußern. Das Urteil könnte am Donnerstag fallen.

Derweil sind die Arbeiten am vielfach längeren und seit August 2016 voll gesperrten Teil weiter südlich „im Plan“, wie es von der Deutschen Bahn heißt. Derzeit würden zwischen Wünsdorf und Hohenleipisch in Brandenburg auf 74 Kilometern Gleise, Oberleitungen, Bahnsteige und Sicherungstechnik erneuert. Sechs elektronische Stellwerke ersetzten alte Stellwerkstechnik, 18 Bahnübergänge würden durch Straßenüber- oder Unterführungen ersetzt. Zudem werde in Großenhain auf vier Kilometern die Strecke ausgebaut. Die Wiederinbetriebnahme erfolge planmäßig am 10. Dezember, heißt es. Trotz gestiegener Baupreise lägen die Kosten im Plan. „Insgesamt investieren Bund, EU, Bahn, Länder und Kommunen rund 575 Millionen Euro in die erste Ausbaustufe“, sagt Michael Baufeld, Sprecher Großprojekte.

Doch für das Ziel von 80 Minuten Fahrzeit zwischen Dresden und Berlin braucht es eine zweite, 220 Millionen Euro teure, Baustufe. Derzeit läuft die Vorplanung – auch für Elsterwerda–Großenhain. Da „unter rollendem Rad“ gebaut werden soll, ist mit fünf Jahren Bauzeit zu rechnen.

Der sächsische Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Bündnis 90/Grüne) spricht von einer „unendlichen Geschichte“. „Erst 2028 – wenn es nicht weitere Verzögerungen gibt – ist der Ausbau der Strecke abgeschlossen“, sagt der Experte, der sich gerade vom Stand der Bauarbeiten überzeugt hat. Selbst der Berliner Hauptstadtflughafen BER werde wohl eher fertig. Noch immer sei der zweite Bauabschnitt planerisch nicht voll untersetzt. „Sachsen muss in Berlin monatlich auf der Matte stehen, um offene Fragen schnell zu klären“, fordert er.

Der 1995 beschlossene Ausbau sollte eigentlich 2008 beendet sein. Seit 20 Jahren wird nun geplant – anfangs mit einer Zielfahrzeit von 59 Minuten. Doch verknappte Investitionsmittel führten zur Konzentration auf 66 Projekte, zu denen Dresden–Berlin nicht zählte – anders als Halle/Leipzig–Erfurt–Nürnberg. Nach Ansicht von Experten fehlte politische Unterstützung und deshalb heute ein Planungsvorrat.

Die bislang letzte Verzögerung war 2016 bekannt geworden. Demnach kostet die Umrüstung auf das elektronische Zugbeeinflussungssystem ETCS noch ein Jahr. Es gebe nunmehr keine Unwägbarkeiten mehr, versichert Michael Baufeld, Bahn-Sprecher für Großprojekte. Sicher?

