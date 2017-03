In drei Firmen eingebrochen Türen und Fenster aufzuhebeln, war für die Diebe kein Problem. Vermutlich waren sie auf Bargeld aus.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in drei Betriebe an der Ringstraße in Boxdorf eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster einer Firma auf und durchsuchten die Räume. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass zwei nahe gelegene Metallverarbeitungsbetriebe ebenfalls betroffen waren. Hier hatten die Einbrecher Türen aufgebrochen und sich so Zugang zu Büros und Werkhallen verschafft. Einem ersten Überblick nach stahlen sie rund 500 Euro Bargeld.

