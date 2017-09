In diesen Gemeinden holte die AfD mehr als 40 Prozent

„AfD goes Berlin“ steht auf einem Lebkuchenherz, das ein Mitglied der Partei auf einer Wahlparty dabei hatte. © dpa

Mit einem Sieg in Sachsen bei der Bundestagswahl ist die AfD bundesweit erstmals stärkste Partei in einem Land. Wie die Landeswahlleitung in der Nacht zum Montag in Kamenz mitteilte, wurde sie mit 27,0 Prozent der Stimmen und einem Vorsprung von nur 0,1 Prozentpunkten auf die CDU stärkste Kraft im Freistaat.

Zu verdanken hat die Partei dieses Ergebnis unter anderem den Wählern dieser 24 Gemeinden, in denen mehr als 40 Prozent der Wähler mit der Zweitstimme die AfD wählten.

1. Dorfchemnitz (LK Mittelsachsen) - 47,4 %

2. Schönbach (LK Görlitz) - 46,9 %

3. Oppach (LK Görlitz) - 46,0 %

4. Dürrhennersdorf (LK Görlitz) - 45,1 %

5. Großschweidnitz (LK Görlitz) - 44,8 %

6. Lawalde (LK Görlitz) - 44,4 %

7. Neißeaue (LK Görlitz) - 44,2 %

8. Rathmansdorf (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 43,9 %

9. Dohma (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 43,5 %

10. Beiersdorf (LK Görlitz) - 42,6 %

11. Großdubrau (LK Bautzen) - 42,4 %

12. Neusalza-Spremberg (LK Görlitz) - 41,9 %

13. Gohrisch (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 41,9 %

14. Neschwitz (LK Bautzen) - 41,7 %

15. Bahretal (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 41,6 %

16. Oßling (LK Bautzen) - 41,2 %

17. Rechenberg-Bienenmühle (LK Mittelsachsen) - 41,0 %

18. Struppen (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 40,9 %

19. Königshain (LK Görlitz) - 40,6 %

20. Müglitztal (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 40,4 %

21. Großschirma (LK Mittelsachsen) - 40,2 %

22. Hartmannsdorf-Reichenau (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 40,1 %

23. Hohnstein (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 40,1 %

24. Stadt Wehlen (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - 40,1 %

