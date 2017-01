Gut zu wissen In diesem Jahr ist der Ballsaal dran Der DA sprach mit der Vorsitzenden des Vereins Monika Fischer über die weiteren Pläne des Vereins Kulturdenkmal Wilder Mann in Ostrau.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten am ehemaligen Gasthof Wilder Mann in Ostrau auf dem Ballsaal. Vereinschefin Monika Fischer sprach mit dem Döbelner Anzeiger über die Vorhaben in diesem Jahr. Fachliche Unterstützung bekommt der Verein vom Freien Architekten Thorsten Kühnrich aus Steina. © André Braun

Innerhalb weniger Monate erhielt der Verein Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann zwei Auszeichnungen. Im September war es der Denkmalpreis des Landkreises Mittelsachsen und zum Neujahrsempfang wurde er als Vereins des Jahres der Gemeinde Ostrau ausgezeichnet.

Frau Fischer, wie sind diese Auszeichnungen von den Vereinsmitgliedern aufgenommen worden?

Wir fühlen uns sehr geehrt und sind dankbar, dass unsere Arbeit geachtet wird. Alle haben sich gefreut. So eine Anerkennung spornt an und motiviert, die Arbeit fortzusetzen. Und das können wir gut gebrauchen, denn wir haben auch in diesem Jahr viel vor.

Können Sie einige Schwerpunkte Ihrer Vorhaben benennen?

In den nächsten Wochen soll die behindertengerechte Toilette fertiggestellt werden. Dafür sind noch Malerarbeiten und der Einbau der Sanitärkeramik notwendig. Auch die Schiebetür muss noch eingebaut werden. Für dieses Projekt haben wir Fördergeld aus dem Programm „Lieblingsplätze für alle“ bekommen. Geplant ist, die Ostfassade sichern und sanieren. Die Witterung setzt den Sandsteingewänden zu. Teile der Gewände sind so stark zerstört, dass sie einsturzgefährdet sind. Bei der notwendigen Sanierung gehe es nicht nur um Schönheit, sondern um Statik. Bei dem sanierungswürdigen Teil handelt es sich um das Ursprungsgebäude aus dem Jahr 1849. Und da ist noch unser Ballsaal. Auf dem liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt unserer Arbeit. Es gibt schon einige Anfragen für die Nutzung des Saales. Doch bis es soweit ist, gibt es noch viel zu tun.

Welche Arbeiten sind im Ballsaal geplant?

Zunächst sollen die restauratorischen Arbeiten im Frühjahr fortgesetzt werden. Das heißt, es gibt weitere Untersuchungen an der Decke und den Wänden sowie die partielle Freilegung von Befunden. Die Firma Höhne & Steude GbR Leisnig, die im vergangenen Jahr Musterachsen angelegt hat, wird ein Konzept erstellen, was alles restauriert werden muss. Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen das Engelsbild an der Decke sowie der Mittelrosette. Die Bühne soll in Ordnung gebracht, das Parkett geschliffen und versiegelt werden. Bei den meisten Arbeiten wollen Vereinsmitglieder und Helfer unter fachlicher Anleitung mit anpacken. So werden wir die Bareinrichtung zurückbauen und die alten Tapeten entfernen. Das sind nur einige Beispiele.

Bei den Vereinsmitgliedern standen bereits im vergangenen Jahr viele Arbeitseinsätze auf dem Plan. Was wurde erreicht?

Ohne diese Arbeitseinsätze, die Unterstützung von Firmen und der Gemeinde wären wir nicht so weit gekommen. Insgesamt wurden 530 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Dabei geht es nur um Stunden, die mit dem Bau zusammenhängen. Hinzu kommen die vielen Einsätze zu unseren Veranstaltungen. Auch das Beantragen von Fördergeld braucht viel Zeit. Doch die will niemand aufrechnen. Wir sind froh, dass wir so viel schaffen konnten und der untere Bereich des Wilden Mannes wieder für unsere Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung steht.

Welche Veranstaltungen sollen künftig fester Bestandteil im Jahresprogramm werden?

Der Jahresplan steht. Er muss noch mit den Vorstandsmitgliedern abgesprochen werden. Gut gelaufen sind im vergangenen Jahr die Männertagsparty, das Sommerfest mit dem Tag der offenen Tür, das Herbstfest, die Buchlesung, das Glühweinfest und das Adventssingen. Viele Gäste begrüßten wir zum Tag des offenen Denkmals. Ähnliche Veranstaltungen soll es auch in diesem Jahr wieder geben. Unsere Räume wurden auch vom Gewerbeverband Ostrau und Umgebung, für eine Ratssitzung und für die Mieterversammlung von der WGF Döbeln genutzt. Unsere Veranstaltungen und die Vermietung dienen dazu, einen Teil unsere Eigenmittel zu erwirtschaften, die wir benötigen, wenn wir Fördergeld in Anspruch nehmen wollen.

Der Verein will in diesem Jahr die Ostfassade sanieren und den Ballsaal herrichten lassen. Wie soll das finanziert werden?

Fördergeld spielt dabei die wesentliche Rolle. Uns wurde zugesagt, dass wir vom Bund 21 000 Euro für die Sanierung des Saales erhalten. Dafür hat sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann starkgemacht. Für die Sanierung der Ostfassade hoffen wir auf finanzielle Unterstützung aus dem Denkmal-Budget des Freistaates. Außerdem wollen wir uns noch an Stiftungen wenden, die die Sanierung von Denkmälern unterstützen. Im vergangenen Jahr haben wir von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine Unterstützung erhalten.

Es fragte: Sylvia Jentzsch

