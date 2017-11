In die Wüste geschickt Am Wochenende eröffnet der Louvre seinen Ableger in Abu Dhabi – nach mehr als zehn Jahren Planungs- und Bauzeit. Neun Fakten zum Museum im Sand.

So sieht der Prachtbau für die Weltkultur aus. Hier werden Werke von Orient und Okzident neu gemischt. © dpa

Den Louvre gibt es ab sofort nicht nur einmal. Er taucht jetzt auch mitten in der Wüste auf. Nicht als Fata Morgana, sondern ziemlich real und millionenschwer. Mit dem Louvre Abu Dhabi eröffnet am Samstag das erste universelle Museum der arabischen Welt. Bereits am Mittwochabend wurde es offiziell eingeweiht. Mit dabei: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. „Eine universelle Metapher für kulturübergreifenden Dialog“ nennt der Direktor Manuel Rabaté das Haus, das eben nicht als westlicher Kunstexport in den Nahen Osten gesehen werden will, sondern als Brücke zwischen den Kulturen.

Kosten

Billig war das Museum nicht: Die Kosten betragen etwa 1,5 Milliarden Euro. Allein um den Namen des Louvre 30 Jahre lang tragen zu dürfen, werden über 400 Millionen Euro fällig. Besucher müssen umgerechnet 14 Euro Eintritt bezahlen.

Ausstellungsfläche

Die Dauerausstellung ist 6 400 Quadratmeter groß, die gesamte Ausstellungsfläche sogar 8 600 Quadratmeter – nur ein Bruchteil vom Louvre in Paris, der mehr als achtmal größer ist.

Besonderheit

Unter der Kuppel besteht das Museum aus 55 Einzelgebäuden. In den quaderförmigen Gebäuden, die sich unter dem Gewölbe abstrakt im Stile eines arabischen Marktes ineinanderfügen, treffen Werke aus der gesamten Welt aufeinander.

Architektur

Die von Licht und Wind durchspielte Kuppel des Gebäudes hat eine Diagonale von 180 Metern und wiegt 7 500 Tonnen – nicht viel weniger als der Eiffelturm.

Partnermuseen

Der Kunsttempel hat mehr als ein Dutzend Partnermuseen. Neben dem Louvre das Orsay-Museum, das Schloss Versailles und das Centre Pompidou.

Berühmte Werke

Leonardo da Vincis „La Belle Ferronnière“, Ai Weiweis „Brunnen des Lichts“; Piet Mondrians „Komposition aus Blau, Rot, Gelb und Schwarz“; Vincent van Goghs „Selbstporträt“. Insgesamt werden 624 Werke ausgestellt – die wurden etwa zur Hälfte aus Frankreich entliehen und zur Hälfte selbst erworben.

Der Architekt

Stararchitekt Jean Nouvel (72) hat weltweit über 200 Bauwerke geschaffen, darunter die gläserne „Fondation Cartier“ für zeitgenössische Kunst in Paris und die Galeries Lafayette in Berlin. Die spektakulärsten Entwürfe des Franzosen haben sich jedoch die Wüstenstaaten am Persischen Golf eingekauft, darunter den Louvre Abu Dhabi auf der Insel Saadiyat. Das Museum gehört zu seinen kompliziertesten Projekten.

Schwerstes Ausstellungsstück

Mit mehreren Tonnen ist die ägyptische Statue von Pharao Ramses II das schwerste Ausstellungsstück.

Nacktheit?

Damit wird aus Rücksicht auf die muslimischen Wertvorstellungen zurückhaltend umgegangen. Doch ganz darauf verzichtet wird nicht. So gibt es tatsächlich Halbnackte und Nackte zu sehen. (dpa)

zur Startseite