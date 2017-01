In die Liebesfalle getreten Es war eine intime Beziehung, mit deren Folgen sich nun die Justiz beschäftigen muss. Eine 28-Jährige soll von einem Mann 15 000 Euro ergaunert haben.

Dietmar W. ist umsonst nach Dresden gefahren. Der 41-jährige Unternehmer, der in Wirklichkeit einen anderen Namen hat, sollte eigentlich als Zeuge in einem delikaten Betrugsprozess aussagen. Doch die Angeklagte ist am Montag nicht im Amtsgericht Dresden erschienen.

Früher, Anfang 2014, war das offenbar anders. Da konnte sich W. kaum retten vor Avancen der 28-Jährigen, die ihn, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Dresden, wie eine Weihnachtsgans ausgenommen haben soll. Nach SZ-Informationen muss sich die Angeklagte wegen Betruges in sechs Fällen verantworten. Die Frau habe unter falschem Namen per WhatsApp Kontakt zu Dietmar W. aufgenommen und sie, angeblich Filialleiterin einer Supermarkt-Filiale, muss wohl bald sein glühendes Interesse an ihr geweckt haben.

Was dann folgt, ist wohl das Werk einer klassischen Betrügerin. Die 28-Jährige war nicht allein an Dietmar W.s menschlichen oder männlichen Qualitäten interessiert, sondern ziemlich deutlich an seinen finanziellen. Erst bat sie ihn leihweise um 300 Euro. Da sie – angeblich – eine Filiale in Berlin übernommen habe, zunächst in einem Hotel habe leben müssen, aber ihr Unternehmen nicht in der Lage sei, ihr die zusätzlichen Kosten früher zu erstatten, brauche sie das „Darlehen“ des Freundes. W. zahlte. Nur wenige Tage später soll sie ihn um weitere 900 Euro für eine Urlaubsreise gebeten haben. Der Discounter, so die Finte, überweise das Geld so spät. W. zahlte. Wieder ein paar Tage später, die 28-Jährige residierte inzwischen angeblich in einem anderen Berliner Hotel, bat sie ihren Freund um weitere 1 500 Euro. W. zahlte.

Und so ging das weiter. Noch einmal 1 500 Euro, weil der Ex-Mann der Angeklagten angeblich von Geschäftspartnern bedroht werde, dann weitere 7 000 Euro für die Gläubiger des Ex. Schließlich noch einmal 3 600 Euro, damit sie ihr Auto, das angeblich auch dem Ex gehörte, behalten könne. Und zuletzt, auch das gehört zum klassischen Betrüger-Repertoire, soll die Angeklagte dem 41-Jährigen auch vorgegaukelt haben, sie könne ihre Darlehen zurückzahlen. Ihr Vater sei gestorben, sie erwarte eine Erbschaft von 50 000 Euro.

Man ahnt es. W. hat keinen Cent zurückerhalten. Erst eine weitere Frau, inzwischen ist er mit ihr verheiratet, bewahrte ihn vor weiteren Dummheiten. Anfang 2016 erhielt W. per Säumnisurteil in einem Zivilverfahren am Landgericht Dresden 14 800 Euro zugesprochen. Auf das Geld wartet er noch immer. Die Angeklagte war auch damals nicht erschienen. Die säumige Angeklagte werde nun ein Urteil per Strafbefehl erhalten, sagte der Richter.

