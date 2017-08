In die goldene Mitte Ein Sportlehrer holt eine Deutsche Meisterschaft nach Pirna. Unterstützung kommt vom Rathaus, Ärger vom Ministerium.

Nico Krumbholz (links) zieht einen Pfeil aus seinem Köcher. Sein Sportlehrer Siegmar Schoß hat schon die goldene Mitte getroffen. Gemeinsam holen die Schützen die Deutsche Meisterschaft im Bogenlaufen nach Pirna. © Dirk Zschiedrich

Siegmar Schoß greift hinter sich in den Köcher, holt einen Pfeil heraus, legt an und schon fliegt das Geschoss in Richtung Zielscheibe. Volltreffer ins Goldene!

Der Sportlehrer der Pestalozzi-Oberschule schwärmt vom Bogenschießen und holt jetzt sogar die Deutsche Meisterschaft im Bogenlaufen nach Pirna. Der 37-Jährige weiß, dass nicht jeder gleich etwas mit dem Begriff anfangen kann. „Die Sportart Bogenlaufen ist noch relativ jung und mit Biathlon vergleichbar“, erklärt er. Statt mit Langlaufski ist der Sportler zu Fuß unterwegs, den Bogen hat er immer dabei und im Stadion wird auf eine Zielscheibe geschossen. Trifft er nicht, wartet auf ihn eine Strafrunde. Insgesamt besteht ein Wettkampf aus fünf Laufeinheiten à 800 Meter und vier Schießeinlagen à drei Pfeile. Zudem gibt es einen Staffelwettbewerb. „Die Kombination aus Rennen und Konzentration ist sehr anspruchsvoll und macht einfach Spaß“, sagt Schoß.

Die Meisterschaft findet am 16. und 17. September im Kohlbergstadion statt. Über 100 Wettkämpfer aus ganz Deutschland im Alter von acht bis 67 Jahren haben sich angemeldet.

Unterstützung für das sportliche Großereignis gibt es aus dem Pirnaer Rathaus. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke hat die Schirmherrschaft übernommen und wird die Meisterschaft eröffnen.

Eher einen Tritt vors Schienbein haben die Pirnaer Bogenschützen dagegen vom Kultusministerium bekommen: Im Schuljahr 2015/16 startete Siegmar Schoß über das Ganztagesangebot an der Pestalozzi-Oberschule die AG Bogenschießen. In diesem Frühjahr kam vom Kultusministerium allerdings das Aus. „Das Ministerium teilte uns lediglich mit, dass diese Sportart nicht auf der Sportartenliste für die sächsischen Schulen stehe. Somit ist die AG gestoppt“, sagt Schoß. Was ihn dabei besonders ärgert: Es gab keine weitere Erklärung. Auf seine Anfragen reagierte das Ministerium nicht. „Dabei ist die AG beliebt; wir hatten auch gute Erfolge“, berichtet Schoß.

Anschaffungen umsonst?

Der 16-jährige Nico Krumbholz stimmt seinem Lehrer zu. Er nahm an der AG teil und schaffte es im vergangenen Jahr zum Vizemeister bei der Deutschen Meisterschaft im Bogenlaufen. Dieses Jahr setzte er noch einen drauf und wurde sogar Vizemeister beim Europacup. Auch Nico versteht nicht, warum das Ministerium die AG ausbremste. „Dafür wurden ja schließlich Anschaffungen wie Bögen und Zielscheiben gemacht. Das liegt doch jetzt alles brach“, schüttelt der Schüler den Kopf. Auch sein Vater hat eine eindeutige Meinung: „Mit der AG Bogenschießen wurden die Jugendlichen von der Straße geholt, und dann kam der Tiefschlag“, sagt Stan Krumbholz mit erboster Stimme.

Doch das Ministerium in Dresden will sich nichts vorwerfen lassen. „Bereits vor mehreren Jahren wurde ein Förderprogramm für Ganztagesangebote in sächsischen Schulen beschlossen“, erklärt Dirk Reelfs, Pressesprecher des Kultusministeriums. Um versicherungsrelevante Fragen zu klären, kam diese Liste 2012 erneut auf den Prüfstand. „Damals erklärte die Unfallkasse, dass sie für Verletzungen bei Sportarten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial nicht aufkomme. Auch das Bogenschießen fiel darunter“, so Reelfs. Allerdings gab es dann noch eine Übergangsregelung von fünf Jahren, die in diesem Frühjahr ablief. Doch mit dieser Erklärung wollen sich Siegmar Schoß und andere Bogenschützen nicht zufriedengeben. „Unter anderem legen wir zur Deutschen Meisterschaft eine Petitionsliste aus, mit dem Ziel, dass die Sportart Bogenschießen weiterhin Förderung erhält“, betont der Lehrer.

Deutsche Meisterschaft im Bogenlaufen, 16./17. September, Beginn 11 Uhr am 16. und 9 Uhr am 17.,

Stadion Am Kohlberg, Rottwerndorfer Straße 60, Pirna

