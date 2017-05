In die Copitzer Gastronomie kommt Bewegung Am Hauptplatz entsteht eine Herberge mit Wirtshaus und Hofladen. Am Wochenende verraten die Initiatoren mehr.

Pirna. Die Pirnaer Innenarchitektin Annette Katrin Seidel möchte am Hauptplatz 12 in Copitz einen historischen Hof zur Herberge ausbauen. Bei der Suche nach einem Nutzungskonzept habe für sie vor allem der Wunsch im Vordergrund gestanden, Gäste nach Copitz zu locken und ihnen zu zeigen, wie schön die Gegend um den Hauptplatz an der Elbe ist, erläutert Annette Katrin Seidel.

„Ranunkelhof“ heißt das Projekt. Die Idee dahinter: ein touristisches Angebot schaffen, das es so in Pirna bisher nicht gibt. Geplant ist eine urige Herberge, kombiniert mit einem Wirtshaus mit Elbblick-Terrasse sowie ein Hofladen, in dem frische Produkte aus der Region verkauft werden.

„Ein Lieblingsort soll entstehen“, sagt Annette Katrin Seidel, „ein Ort, der der Geschichte die Treue hält und gleichzeitig das Heute durch moderne Elemente, frische Küche und kreativen Zeitgeist lebt.“ Betreut wird das Vorhaben vom Pirnaer Architekturbüro Seidel+Architekten. Im kommenden Jahr soll die Herberge öffnen. Wer mehr zum Ranunkelhof erfahren möchte, ist am 3. und 4. Juni zu einem Hoffest an den Hauptplatz 12 geladen. Am Sonnabend zwischen 18 und 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 14 und 22 Uhr bekommen neugierige Gäste nicht nur das Projekt erläutert, sondern werden auch mit Livemusik unterhalten. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. (SZ/ce)

