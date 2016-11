In Deutschland leben 530 Gefährder

Das Bundeskriminalamt (BKA) sieht Deutschland weiter im Fadenkreuz des internationalen Terrors. „Nach wie vor stehen wir im Fokus des islamistischen Terrorismus, und wir haben eine ernstzunehmende Anschlagsbedrohung“, sagte Behördenpräsident Holger Münch am Mittwoch zu Beginn der BKA-Jahrestagung in Mainz. Es gebe internationale Netzwerke von Rückkehrern aus Syrien, die Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hätten. Zudem werde über intensive Propaganda dazu aufgerufen, mehr Anschläge zu begehen. Und: „Mit den militärischen Niederlagen und Gebietsverlusten des sogenannten IS steht zu befürchten, dass dieser versuchen dürfte, sein Ansehen in medienwirksamen Anschlägen gegen westliche Ziele zu stärken.“ In Deutschland gebe es 530 sogenannte Gefährder.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mithilfe von Computertechnik für notwendig. Er stellte seine Vision einer „Polizei 2020“ vor. Damit sollten auch die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an das BKA-Gesetz umgesetzt werden, indem die Informationstechnik der Polizei und der Datenschutz zugleich verbessert würden. (dpa)

