„In der zweiten Liga ist alles möglich“ Das sagt Florian Ballas. Dynamos Abwehrchef will sich nach dem 3:3 in Stuttgart nicht vorschnell mit einer guten Saison zufrieden geben. Im 2 000. Ligaspiel der Vereinsgeschichte soll Heidenheim bezwungen werden.

Dresdens Florian Ballas. © Robert Michael

Am Mittwoch tritt die SG Dynamo Dresden zu ihrem 2 000. Ligaspiel an – zählt man die Partien des Vorgängervereins SG Volkspolizei dazu. Das Jubiläum muss aber ohne den stimmkräftigen Support des K-Blocks auskommen, soll aber dennoch mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim gefeiert werden.

„Mal sehen, wie wir mit der veränderten Stimmung umgehen. Es ist sicherlich ungewohnt, wenn der K-Block leer bleibt“, sagt Trainer Uwe Neuhaus. „Vielleicht ist es aber eine Zusatzmotivation, dass wir das Feuer auf den anderen Tribünen entfachen müssen.“

Eine weitere Motivation zieht die Mannschaft aus dem späten Ausgleichstreffer des VfB Stuttgart beim 3:3 am vergangenen Sonntag. „Da haben wir Lehrgeld bezahlt, oder besser gesagt, neue Erfahrungswerte gesammelt“, ordnet Neuhaus das Remis beim Aufstiegsfavoriten ein. Und Florian Ballas räumt ein, dass der Dauerdruck der Schwaben in der zweiten Halbzeit „schon für etwas Sauerstoffmangel im Kopf gesorgt hat. Da fiel es auch mal schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Dass von nun aber nur noch um die goldene Ananas gespielt werden könnte, muss nicht befürchtet werden. „In der zweiten Liga ist alles möglich. Wir wollen immer unsere Spiele gewinnen, und wenn das klappt, sehen wir weiter“, sagt der Verteidiger über die noch verbliebene Hoffnung auf einen Durchmarsch in Liga eins: „Die anderen Mannschaften müssen schließlich auch erst einmal gewinnen.“

Im Hinspiel in Heidenheim war das den Dresdnern trotz drückender Überlegenheit nicht gelungen. „Ich habe noch vor Augen, wie Marc Schnatterer immer wieder an die Seitenlinie kam und um Hilfe bat, was nun anders gemacht werden muss“, sagt Neuhaus über das wohl beste Auswärtsspiel der Saison. Ballas würde darum auch fast alles wieder so machen wie beim 0:0 im Oktober. „Nur ein oder zwei Tore für uns sollten noch dazu kommen.“

Am Mittwoch soll das gelingen. „Ich muss noch ein paar Gespräche mit den Spielern abwarten, wie die körperliche und mentale Verfassung nach dem Sonntagspiel ist“, lässt sich Neuhaus nicht in die Aufstellung gucken. Klar ist nur, dass Manuel Konrad für den verletzten Kapitän Marco Hartmann in die Mannschaft rücken wird.

Kurz ließen sich in Neuhaus Ausführungen auch Anzeichen für ein Blitzcomeback von Akaki Gogia deuten. Die dementierte der Coach aber kurz darauf: „Er macht große Fortschritte, aber er braucht noch ein paar Trainingseinheiten und -spiele, vielleicht auch mal einen Pressschlag, um zu merken, dass mit dem Fuß alles in Ordnung ist. Für Heidenheim und Braunschweig ist er noch keine Option.“

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, J. Müller, Ballas, Heise – Konrad – Berko, Hauptmann, Lambertz, Stefaniak – Kutschke.

Bewerten Sie jetzt die Leistungen der Dynamo-Spieler in Stuttgart!

zur Startseite