„In der Winterpause müssen wir nachjustieren“ Torhüter und Kapitän Mario Huhnstock erklärt die Heimstärke und Auswärtsschwäche des HC Elbflorenz.

Mario Huhnstock hat derzeit eine kleine Blessur an der rechten Hand, zwei Finger mit Tapeverband gestärkt. „Da muss man sich keine Sorgen machen, nichts gebrochen. Ich denke, das dürfte am Freitag alles passen“, gibt der HC-Kapitän Entwarnung. © Robert Michael

Zu Hause hui, auswärts pfui. Auf den einfachen Nenner könnte sich die Punktausbeute der Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz reduzieren lassen. 11:3 Zähler erbeutete der Aufsteiger vor eigener Kulisse – Platz acht in der Heimstatistik. Auf fremdem Parkett stehen magere 1:13 Punkte zu Buche. Ganz so einfach ist dieser gewaltige Unterschied natürlich nicht zu erklären. Torhüter und Kapitän Mario Huhnstock (31) versucht sich vor dem Freitag-Heimspiel gegen Rimpar mit einer tiefgründigeren Analyse. Der gebürtige Staßfurter bringt dabei seine Erstligaerfahrung vom Bergischen HC und aus Erlangen ein.

Herr Huhnstock, Ihr Team holte bisher daheim 11:3 und auswärts 1:13 Punkte. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären?

Das lässt sich erstens dadurch erklären, dass in dieser 2. Bundesliga sehr, sehr viele Mannschaften enorm heimstark sind. Das wussten wir vorher. Das ist schon seit ein paar Jahren das Phänomen, dass ein großer Fokus auf die Heimspiele gelegt wird. Ich glaube, es gibt sehr viele Teams, die daheim deutlich stärker auftreten als auswärts. Natürlich wollen wir uns hier in unserer neuen Heimspielstätte zum Erfolg tragen lassen und erreichen, dass kein Gegner gern hierherkommt. Ob diese Diskrepanz nur damit zu erklären ist, weiß ich nicht. Wir müssen das jetzt so annehmen wie es ist, an den Stärken und Schwächen weiter arbeiten und uns weiterentwickeln.

Einfach formuliert: Auswärts fehlen nur die Heimfans?

Jeder Spieler ist da unterschiedlich, manche spielen auch lieber auswärts. Grundsätzlich ist es so, dass die neue Halle sehr gut angenommen wurde und die Ergebnisse gestimmt haben. Dadurch entfacht man Euphorie – und von den Rängen kommt wirklich riesige Unterstützung. Ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass viele unserer Spieler relativ wenig Erfahrung in der 2. Liga haben. Wir sind immer noch im Findungsprozess, den wir jetzt aber beschleunigen müssen. Das ist nicht unbedingt immer an Ergebnissen zu messen, sondern auch daran, wie wir die Spiele zu Ende bringen. Es macht schon einen Unterschied, wenn du mit acht Toren Unterschied, wie am vorigen Sonntag gegen Hamm-Westfalen, aus der Halle gehst oder nur mit vier.

Der Verein investiert eine Menge, damit das Team auch auswärts erfolgreich ist. Bis auf eine Ausnahme hat Ihre Mannschaft bisher vor dem Spiel vor Ort übernachtet. Der Ertrag ist dürftig.

Man darf nicht vergessen, dass auch das für fast alle Spieler neu ist. Wir sind jetzt in dem Rhythmus, dass wir die Spiele auswerten und uns direkt auf das neue vorbereiten. Da müssen wir uns in der Winterpause Zeit nehmen, welche Schlüsse wir aus der derzeitigen Situation ziehen können, an welchen Stellschrauben wir nachjustieren müssen.

Ihre Frau brachte vor drei Wochen Töchterchen Ida auf die Welt. Sind Sie selbst froh, manchmal auswärts in Ruhe schlafen zu können?

(grinst) Nee nee, das ist gar kein Problem. Schon unsere jetzt siebenjährige Tochter Martha hat nach zwei Tagen durchgeschlafen, das ist bei Ida genauso, da hatten wir mit beiden Glück. Meine Frau Franziska macht das toll, dass ich nachts nicht aufstehen muss, weil sie genau weiß, dass wir zweimal am Tag trainieren und auch Spielvorbereitung haben. Es ist eher so, dass sie mich noch sportlich unterstützt als andersherum.

In der Auswärtstabelle der 2. Liga rangiert Freitag-Gegner Rimpar mit 9:3 Punkten auf Rang drei. Was kommt da auf Ihre Mannschaft genau zu?

Rimpar ist eine sehr gewachsene Mannschaft. Damit lässt sich das vielleicht auch erklären, dass da mehr Stabilität drin ist. Die sind gefestigt. Die Anker, an denen man sich festhalten kann, funktionieren sowohl daheim als auch auf fremdem Parkett. Das ist eine sehr eingespielte, kampfstarke Truppe, athletisch sehr gut ausgebildet, jeder hat einen guten Schlag- und Sprungwurf. Eine sehr, sehr gute Zweitliga-Mannschaft, das wird ein schweres Stück Arbeit für uns.

Wie bereiten Sie sich als Torhüter speziell auf die Stärken des jeweils nächsten Gegners vor?

Ich denke, wie jeder andere Handballtorhüter auch. Ich mache ein persönliches Videostudium, unser Trainerstab für sich auch. Dann gleichen wir unsere Erkenntnisse ab und analysieren, wie wir da mit unserer Abwehr agieren wollen. Da gibt es dann dennoch im Spiel viele situative Entscheidungen, der Gegner bereitet sich ja auch vor. Wir müssen auf Änderungen dann im Spiel schnell reagieren. Das ist auch eine Entwicklung, von der ich hoffe, dass wir in der Rückrunde deutlich stärker auftreten, weil wir gegen jeden Gegner schon mal gespielt haben.

