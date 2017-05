In der Welt Karl Mays Für den gesperrten Hohen Stein gab es drei neue Veranstaltungsorte. Sie wurden ganz unterschiedlich angenommen.

Premiere mal drei: Auf der Waldlichtung Kleine Feder tanzten die Oneida.

Am Standort Schlauer Fuchs testete Luca Kolbe indianische Spiele bei Antje Small Legs.

Die Station Kleiner Stein lockte junge Abenteurer wie Justus Penther zum Verstecken und Klettern an.

Trommelschläge, rasselnde Schellen, rufende Gesänge. Hier fühlen sich Cornelia Hintz und Ellen Clauß zu Hause. Unmittelbar vor ihnen führt eine Gruppe des Irokesenstamms Oneida Indian Nation traditionelle Tänze auf. Einer vieler Höhepunkte bei den 26. Karl-May-Festtagen.

Die Oneidas starten mit einem Begrüßungstanz, der einst ein Kriegstanz war, wie sie erläutern. Er sollte zu Glück im Kampf verhelfen. Es folgen Tänze, die nach Tieren benannt sind. Nach Nutztieren, die einst holländische Siedler mit nach Nordamerika brachten. Beim Hühnchentanz etwa schlagen die Tänzerinnen und Tänzer flügelartig mit den Armen und stoßen kikeriki-ähnliche Rufe aus, während sie laufen, springen und aufstampfen. Menschenmassen verfolgen fasziniert das Spektakel.

„Großartig“, schwärmt Cornelia Hintz aus Radebeul. „Es ist toll, wenn man zu der Kultur noch Hintergründe erfährt.“ Die 42-jährige Heilpraktikerin befasst sich seit vielen Jahren mit indianischer Heilkunst. Darum ist sie mit ihrem Partner Stammgast auf dem Radebeuler May-Fest. Das gilt auch für ihre Freundin Ellen Clauß aus Friedewald, die mit der Familie da ist. Die 48-jährige Ingenieurin ist ebenfalls sehr an schamanistischen Themen interessiert.

Zum ersten Mal erleben sie das Pow Wow nicht am Hohen Stein, sondern in der Waldlichtung Kleine Feder. Der frühere Steinbruch musste dieses Jahr als Veranstaltungsort gesperrt werden, weil ein Pärchen der streng geschützten Wanderfalken ausgerechnet die bröckelige Felswand im Lößnitzgrund zum Brüten auserkor. Die Macher der Karl-May-Festtage schufen drei neue Veranstaltungszentren, auf die sie die bisher an einem Fleck konzentrierten Attraktionen verteilten.

„Am Stein ist eine andere Atmosphäre“, vergleicht Cornelia Hintz. Der Ort sei traditionell aufgeladen, während die Waldlichtung einen jungfräulichen Charme habe. „Hier spüre ich mehr Verbundenheit zur Natur“, sagt sie, „und hier ist mehr Schatten.“ Freundin Ellen Clauß nickt. „Das ist am Hohen Stein nicht so.“ Die Friedewalderin hat auch den Eindruck, dass in der Waldlichtung der Besucher bei den Vorführungen näher am Geschehen dran ist. Dennoch bedauert sie, dass für diesen neuen Veranstaltungsort extra Bäume gefällt wurden. „Also am Hohen Stein mit der Malerei finde ich es schon schöner“, wägt sie ab.

Fest-Organisationschefin Cornelia Bielig macht deutlich: „Wir wollen künftig nicht auf den Hohen Stein verzichten.“ Ohne ihn fehle es an Plätzen, wo sich die Leute verteilen können. Durch die weiteren Wege nähmen viele Besucher den Zug statt zurück zu laufen. Was die Lößnitzgrundbahn zeitweise an die Belastungsgrenze bringt. Cornelia Bielig berichtet am Sonnabend von einem übervollen Bahnsteig am Haltepunkt Lößnitzgrund. Weshalb auch der Einlass dort phasenweise länger dauert.

Die Folgen der Umplanung merkt auch Antje Small Legs. Sie stammt aus einer halbindianischen Familie und ist der kulturelle Mittelpunkt am zweiten neuen Veranstaltungsort: Schlauer Fuchs. Ihr Team demonstriert indianische Spiele zum Mitmachen. Der elfjährige Luca Kolbe aus Rostock, gerade auf Urlaub in Radebeul, versucht sich darin, mit einem Ring in einen Kreis zu zielen, der etwas entfernt auf dem Boden liegt. Schnell hat er den Dreh raus.

Neben Spielen bietet Antje Small Legs auch Bücher aus ihrem indianischen Fachverlag an sowie Schmuckstücke und Accessoires, die ihre Familie in Deutschland und Kanada von Hand fertigt. Dennoch ist es eher ruhig, hier, am Schlauen Fuchs. „Am Hohen Stein sind die Leute immer nach der Tanzperformance zu uns gekommen“, erzählt sie. Das fehle diesmal, weil die Künstler auseinandergerissen wurden.

Unweit geht ein Weg in den Wald hinauf. Er führt zum dritten neuen Veranstaltungszentrum: Kleiner Stein, einem Indianerspielplatz. Der elfjährige Justus Penther aus Sohland versteckt sich vergnügt zwischen gelben Stoffstreifen, die im Geäst befestigt sind. Sein fünfjähriger Bruder will gar nicht wieder vom Klettergerüst in Tipiform herunter kommen. Kreationen, die das chilenische Künstlerpaar César Olhagaray und Muriel Cornejo nur für die Festtage zusammen mit Kindern aus Baumstämmen und Weidenruten gebaut hat.

Die Familie aus Sohland bedauert, dass diesmal nichts am Hohen Stein zu erleben ist. Gerade das wollten sie ihrem Jüngsten zeigen. Auf Nachfrage haben sie den Grund erfahren. „Die Vögel haben Vorrang“, so die Eltern verständnisvoll. „Immer noch besser, als wenn das Fest ausgefallen wäre.“

