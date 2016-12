In der Weihnachtsbäckerei Die Bäckerei Medack aus Klitten ist bekannt für ihre guten Stollen und das Gebäck. Sogar Pakete werden verschickt.

Ab in den Ofen: Backstubenmeister Steffen Klippe schiebt Mohnstollen in den Ofen. In der Bäckerei Medack in Klitten bei Bäckermeisterin Beatrice Borkenhagen (vorn) werden von Oktober bis Weihnachten etwa 2 500 Stollen gebacken.

Fleißige Bäcker: Lehrling Valentin Hänel, Sebastian Bunzel, Mario Urban und Tobias Rehle (von links) bereiten den Mohnstollen fürs Backen vor. Die Chefin hilft.

Vor dem Tauchbad: Zur Weihnachtsbäckerei gehören in Klitten auch die Bärentatzen. Diese hier auf den Blechen warten noch auf den Tauchgang in Schokolade.

Oft Hochbetrieb: Ilona Borkenhagen, Angela Knobloch und Kerstin Mirle (von links) haben alle Hände voll im Bäckerladen zu tun.

Teig trifft Füllung: Der vorbereitete Mohn wird auf dem ausgerollten Teig verteilt.

Jetzt wird gewickelt: Der Mohnstollen bekommt seine Backofenform.

Runde Torten wie diese Schwarzwälder Kirschtorte werden nur auf Bestellung gefertigt. Andrea Lange ist versiert beim Buttercremespritzen und Tortenmachen.

Volle Regale: Makronen, Butterplätzchen, Mandelstollen und Kranzlängen warten in den Blechen im Regal aufs Verpacken.

Im Reich der Tortenfeen: Veronika Hottas belegt einen Tortenboden mit Pfirsichstücken, Ananasringen und Mandarinenstückchen.

Gerade noch liegt der Teigklumpen auf dem Holzbrett. So groß wie eine Männerfaust bleibt er aber nicht lange. Denn schon rollt eine große hölzerne Teigrolle kraftvoll ein paar Mal drüber und landet ein großer Klecks Mohn auf dem Teig-Viereck. Schön verteilt mit einem gelben Teigschaber freunden sich der Teig und der Mohn an. Das Verhältnis wird gleich noch viel inniglicher: Jetzt wickeln Männerhände Teig und Mohn gefühlvoll auf. Der Teig darf nicht reißen, der Mohn nicht herausquellen. Ein kurzer Blick: Passt alles und ab geht es in die Kastenform.

Ein Holzbrett weiter stehen jede Menge solcher Formen in Reih und Glied. Doch auch das ändert sich kurz darauf. Schwungvoll wandern die Teige in den Ofen. Backstubenmeister Steffen Klippe bäckt, was die Gesellen Sebastian Bunzel, Mario Urban und Tobias Rehle sowie Lehrling Valentin Hänel gerade geformt haben. Bis zu zwei Meter tief ist der Backofen, der fünf Backkammern hat.

2 500 Stollen backen die Mitarbeiter der Bäckerei Medack im Boxberger Ortsteil Klitten von Anfang Oktober bis Weihnachten. Mohnstollen, Mohnlängen mit Streusel, Kranzlängen, Rosinenstollen, Mandelstollen sowie Butterkekse, Kokosmakronen und Bärentatzen gehören zur Weihnachtsbäckerei, sagt Beatrice Borkenhagen. Die 36-Jährige ist die Inhaberin der Bäckerei Medack und Chefin von zwölf Mitarbeitern. Neben den Männern aus der Backstube gehören dazu die zwei Tortenfeen Andrea Lange und Veronika Hottas, die Verkäuferinnen Angela Knobloch, Kerstin Mirle, Ilona Borkenhagen, Heike Kunze und Birgit Binner. „Fast alle sind um Umkreis von fünf Kilometern zuhause“, sagt Beatrice Borkenhagen. Dass sie auch ein ziemlich junges Team sind, das habe sich eben so ergeben, sagt sie. Dabei ist beispielsweise der Backstubenmeister Steffen Klippe „schon gefühlt 100 Jahre dabei“, sagt Beatrice Borkenhagen.

Das kommt ihr so vor, weil sie selbst als Kind quasi in der Backstube aufgewachsen ist. Heinz Medack hatte die Bäckerei im November 1950 gegründet. Der Enkeltochter lebte er vor, was es heißt, selbstständig zu sein. „Der Opa hat das mit Leib und Seele gemacht. Er hat die Bäckerei nicht als Arbeit gesehen, sondern immer gesagt, das ist meine Freizeitbeschäftigung“, erzählt Beatrice Borkenhagen. Für sie sei nie etwas anderes infrage gekommen, als auch Bäcker zu werden. Wenn Montag eigentlich Ruhetag war in der Backstube, da hat er sich mit der Enkeltochter hingestellt und beispielsweise Tortenböden gebacken oder anderes geübt. Und so hängte Beatrice Borkenhagen an die Lehrlingsausbildung gleich den Meisterlehrgang dran. Mit 21 hatte sie den Meisterbrief in der Tasche, seit 2007 ist sie die Inhaberin. Bis Firmengründer Heinz Medack 2013 starb, stand er ihr immer zur Seite. Und natürlich ist das Stollenrezept das Original, was schon bei Heinz Medack gebacken wurde. Gerade gab es auch welchen zum 89. Geburtstag von Elsbeth Medack.

Vieles hat sich aber auch verändert. Längst werden nicht mehr nur Brot und Semmeln gebacken. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich stetig erhöht. 1997 gehörten sechs Mann zum Team, jetzt sind es 12, eigentlich 13, denn auch Beatrice Borkenhagens Vater arbeitet als Hausmeister und Mädchen für alles mit. Seit diesem Jahr gibt es in der Bäckerei Medack sogar einen Auszubildenden. Er habe hier Praktikum gemacht und schon vor Ende der Schulzeit nach einer Lehrstelle bei ihr gefragt, erzählt die Chefin. Mohnstollen wickelt Valentin Hänel nicht nur genauso geschickt wie die Gesellen, er isst ihn und ebenso die Bärentatzen gern. „Ich backe auch zu Hause gerne“, sagt der 18-Jährige, der in Bautzen Abitur gemacht hat. Gleich neben der Backstube zerschneidet Veronika Hottas Pfirsichhälften. In der Konditorei wird wie bei allen anderen Backwaren besonders großen Wert darauf gelegt, gute Zutaten zu verwenden, erklärt sie. Was nützen also Pfirsichschnitzel aus der Dose, die ungleichmäßig geschnitten sind? Nein, da nimmt sie selbst das Messer. „Wir machen uns lieber etwas mehr Arbeit. Dafür schmeckt es aber besser“, sagt sie.

Und dass es schmeckt, das erfahren die Bäcker aus Klitten von ihren Kunden. Kaum einmal bleiben Stollen übrig. Als Geschenk werden mittlerweile Stollen & Plätzchen auch verschickt. Im vergangenen Jahr startete das Online-Geschäft mit 30 Stollen, bis Dienstag waren schon 40 Pakete auf die Reise gegangen.

Und ab Januar geht es mit einer anderen Spezialität der Bäckerei Medack los, den Patensemmeln.

