In der Weihnachtsbäckerei In der Bäckerei Möbius stechen Kita-Kinder ihre Weihnachtsplätzchen aus.

Die Kinder der Raupengruppe haben mit Erzieherin Maria Zieger und Bäckerin Yvonne Radisch Plätzchen gebacken. © Dietmar Thomas

Eine Weihnachtsbäckerei für Kinder hatte die Bäckerei Möbius in ihrem Café an der Breiten Straße aufgemacht. Im ersten Stock waren die Tische zusammengerückt. Hier standen die schon etwas größeren Kinder der Kita Sonnenschein und stachen Sterne, Halbmonde und Taler aus dem ausgewalzten Mürbeteig. „Wir machen das zum ersten Mal in Döbeln“, sagte Yvonne Radisch, die Gebietsleiterin der Bäckerei. Gemeldet habe sich nur die Kita Sonnenschein, aber gleich richtig.

Die 18 Kinder der Raupengruppe haben sich die Bäckermützen auf die Köpfe gesetzt. „Die Mützen sind für die Kinder das Highlight“, sagte Erzieherin Maria Zieger. An den Tagen zuvor standen schon die Käfer-, Schmetterlings- und Schneckengruppe der Kita an den Tischen, um Plätzchen auszustechen. Die wurden gleich ausgebacken und von den Kindern mit Zuckerstreuseln und Zuckerguss verziert. Jedes Kind durfte am Ende eine Tüte mit den selbstproduzierten Plätzchen mit nach Hause nehmen. „Den Kindern hat das sehr gefallen. Und auch für uns Erzieher war das mal etwas anderes“, sagte Maria Zieger.

