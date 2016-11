In der Warteschleife Die Probleme im Nahverkehr sind für Senioren und Familien auf den Dörfern um Görlitz ein Dauerthema. Ein Projekt soll Klarheit bringen: aber wobei?

Eine Mitfahrbank in Schleswig-Holstein. © dpa

Region. Mitfahrbänke sind zwar keine schlechte Idee. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Diese Initiative setzt voraus, dass tatsächlich Fahrzeuge anhalten, die potenziellen Mitfahrer Wartezeit mitbringen und dann auch zu Fremden ins Auto steigen. Die Erfahrungen der Mitfahrbank in Ebersdorf bei Löbau, die es seit diesem Sommer gibt, haben bislang genau das gezeigt. Und auch die Mitstreiter von der Seniorenvertretung im Landkreis sehen das als wunde Punkte an, sagt Hans-Jürgen Kolbe aus Pfaffendorf.

In Reichenbachs Partnergemeinde Seckach gibt es da eine andere Aktion. Über 30, zumeist ältere Bürger haben sich in einem Mitfahrdienst zusammengeschlossen. Wer am Vortag anruft, kann sich zum vereinbarten Termin vom „Privattaxi“ abholen und zurückbringen lassen. Bezahlt werden 30 Cent pro Kilometer. Die Fahrer machen das ehrenamtlich. Die Versicherungsfrage haben die Beteiligten gemeinsam gelöst. Reichenbachs Bürgermeisterin Carina Dittrich hat die Idee von einem Treffen in der Partnergemeinde mitgebracht. Die Sorgen um Versorgung und Mobilität auf dem Land sind in Baden Württemberg genauso da wie in den Dörfern rund um Reichenbach oder Markersdorf. Initiativen wie der Mitfahrdienst sind da eine Selbsthilfe als Ersatz zu den zeitlich ausgedünnten Busfahrplänen.

Auf solche und ähnliche Aktionen haben es auch die Landkreise Görlitz und Bautzen abgesehen. Sie beteiligen sich an einem Projekt des Bundesverkehrsministeriums. Dabei erstellt eine Berliner Firma für beide Kommunen ein Konzept mit Antworten und Angeboten. Bürger konnten dabei im November bei sechs Gesprächsrunden mitarbeiten. Eine fand in Reichenbach statt. Wie schwierig es zu bestimmten Tageszeiten, aber besonders auch abends ist, ohne Auto von den Dörfern in die umliegenden Städte zu kommen, ist in den Rathäusern, Gemeindebüros und Sprechstunden der Seniorenvertreter hinreichend bekannt. Das Umdenken muss an ganz anderer Stelle ansetzen, sagt Hans-Jürgen Kolbe. Das Nahverkehrsproblem trifft aber nicht nur ältere Bürger, sondern auch Familien mit schulpflichtigen Kindern. Viele Schulwege sind inzwischen durch große Busschleifen unverhältnismäßig lang geworden. Und es gibt, wie sich herausstellt weitere Sorgen und Hinweise: Nach dem Wegfall von Schulen sind einige Orte zu Schlafdörfern geworden. Durchgehende Radwege fehlen, besonders im Raum Markersdorf und Reichenbach. Nicht alle Fahrpläne von Bus und Bahn sind aufeinander abgestimmt. Einige Schulbushaltestellen auf den Dörfern müssten größer sein, damit sich die wartenden Kinder bei Wind und Wetter auch wirklich unterstellen können, sagen Eltern. In den meisten Orten sind Lebensmittelgeschäfte, Dienstleistungen und bestimmte Freizeitangebote weggebrochen. Interessanterweise spielen für die Landbevölkerung in der Kreismitte alle umliegenden Kleinstädte eine Rolle. Auf Arbeit, ins Gymnasium, in die Berufsschule, zum Facharzt, zum Einkaufen, ins Sportstudio, in die Schwimmhalle, ins Kino oder Theater wird nicht nur nach Görlitz gefahren. Auch Zittau, Löbau, Bautzen, Niesky und Rothenburg sind je nach Angebot wichtige Anlaufstellen.

Die Unterversorgung auf dem Land lässt sich aus der Sicht von Bürgern mit kleinen Schritten angehen. Positive Beispiele wie die Fahrbibliothek, fliegende Händler und Seniorensprechstunde gibt es schon. Beim Nahverkehr müssten Landkreis und Verkehrsverbund jedoch umdenken. Kleinere Busse und Linientaxis könnten ein Ansatz sein. Zumindest für die Pläne des Verkehrsverbundes wächst aus dem Dialog mit den Bürgern jetzt auch die Chance, Hinweise zu prüfen, sagt Dezernentin Heike Zettwitz aus dem Görlitzer Landratsamt. Denn der Nahverkehrsplan wird zurzeit überarbeitet. Die Seniorenvertreter aus der Kreismitte sind skeptisch. Ihre Hinweise seit Jahren wurden nicht gehört. Aber sie werden zumindest mit den Planern aus Berlin im Gespräch bleiben.

